Otakin expone a restaurant tras desagradable situación al comer y el local no dudó en responder: «Esa cochiná no llevaba ahí un día…»

Otakin volvió a generar comentarios en redes sociales luego de compartir una nueva experiencia durante una visita a un local de comida. Esta vez, el anti-influencer mostró un desagradable hallazgo en un restaurante de Tumbes, Talcahuano.

El creador de contenido, conocido por sus reseñas sin filtro, comenzó registrando parte del recinto. Sin embargo, rápidamente dejó la comida en segundo plano para mostrar algo que llamó su atención.

En uno de los sectores del restaurante encontró varias moscas muertas, situación que decidió mostrar en su publicación.

«Las papas como las hue… pasan a segundo plano cuando pillas esta hue… en la ventana», comentó mientras enfocaba el lugar donde estaban los insectos.

Tras abandonar el recinto, Otakin entregó más detalles sobre su experiencia. Según explicó, se trataba de un restaurante que había recibido buenas recomendaciones.

«Siempre me han dicho que era el mejor restaurant de Tumbes, pero hay cositas que no se pueden pasar por alto. ¿O le pongo mucho color?», señaló.

El anti-influencer también aclaró que su intención no era provocar el cierre del establecimiento. En la descripción de su publicación, explicó su postura frente a este tipo de situaciones.

«Esa cochiná no llevaba ahí un día. Yo no cierro locales, solo expongo lo que me pasa como cliente. Ya, pero ¿qué va a pasar? Después del video el restaurant va a limpiar y todos felices», escribió.

La respuesta del restaurante

El registro rápidamente generó una reacción por parte del propio restaurante. Desde la cuenta oficial del local reconocieron lo ocurrido y respaldaron el reclamo de Otakin.

«Lamentable, y es verdad, no le pones mucho color. A mejorar con el equipo», comentaron en la publicación.

Posteriormente, el establecimiento volvió a referirse al episodio mediante sus redes sociales. Esta vez, asumió directamente la responsabilidad por lo ocurrido.

«La cagamos», escribieron en una publicación.

Junto con esto, el restaurante explicó qué habría provocado la situación. «Nuesto equipo de cubierta ofrece disculpas por no cumplir el protocolo post fumigación este lunes», señalaron.

Además, el local aclaró que no se producirían despidos a raíz de lo sucedido.

Pero el tema continuó en redes sociales. Más tarde, Otakin contó mediante una historia que había recibido una importante cantidad de «hate» tras publicar el registro.

«Uno no lo hace de mala intención. El local ya pidió disculpas, lo van a limpiar, está listo, ya fue. Una buena crítica constructiva, pero altiro tirando mierda. Se nota cuando ponen palitos blancos a comentar, hueón», expresó.

Desde el restaurante respondieron nuevamente y aseguraron que la situación también había generado consecuencias para parte de su equipo.

«Pucha, en buena onda, quedó la embarrada con las chicas del 2do piso. No es primera vez que nos visitas y nunca un comentario negativo o positivo», indicaron.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google