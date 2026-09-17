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¿Lluvia en Fiestas Patrias? Revisa el pronóstico de Alejandro Sepúlveda para los días festivos en Santiago

El meteorólogo de Mega adelantó su pronóstico para los próximos días. Revisa acá el informe detallado de Alejandro Sepúlveda.

17 Sep, 2026. 11:52 hrs

 

 

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