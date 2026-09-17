¿Lluvia en Fiestas Patrias? Revisa el pronóstico de Alejandro Sepúlveda para los días festivos en Santiago El meteorólogo de Mega adelantó su pronóstico para los próximos días. Revisa acá el informe detallado de Alejandro Sepúlveda. 17 Sep, 2026. 11:52 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Pensó que era un capítulo cerrado, pero un encuentro en la calle lo hizo sospechar algo inesperado: atentos al consejo del Rumpy ¿Lloverá este 18 de septiembre en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo para las Fiestas Patrias No contestaba el teléfono y salió a buscarla: lo que “Maestro” vio al llegar al cerro cambió su vida Auditor descubrió a su hija en cosas de amor y llamó tiritando al Rumpy: «Me enteré que mi hija está con otra mujer» 18 y 19 de septiembre: ¿Qué estará abierto y qué permanecerá cerrado en Fiestas Patrias? Reconocido cantante internacional protagoniza tenso momento en supermercado de Chile: mujer le exigió que “se devuelva a su país” Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado