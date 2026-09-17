José Antonio Neme destapa parte de su “lista negra” y revela dos nombres que no quisiera como reemplazo: “No me gusta su estilo”

José Antonio Neme volvió a referirse a la comentada “lista negra” que reveló durante esta semana en Mucho Gusto. Esta vez, el periodista entregó nuevos detalles y confirmó dos de los cuatro nombres que tendría anotados.

La conversación ocurrió en “Hay que decirlo”, de Canal 13, donde Neme abordó el tema junto a Nacho Pop. La lista surgió luego de las especulaciones sobre una eventual salida del animador del matinal de Mega.

En primera instancia, Neme explicó que sus declaraciones habían surgido en tono de broma. Sin embargo, reconoció que detrás de ellas también existe una parte de verdad.

“Pueden especular todo lo que quieran. Una lista negra si uno la desclasifica deja de ser una lista negra como tal. Yo lo dije desde una óptica súper de broma, pero entre broma y broma la verdad asoma”, comentó.

El periodista también explicó qué significa para él formar parte de esta particular lista.

“Hay gente que a mí no me gustaría trabajar o no me sentaría en un estudio de televisión porque no compartimos estilos o miradas del mundo”, agregó.

El primer nombre de la lista

Ante las preguntas de Nacho Pop, Neme finalmente decidió entregar una de las identidades que mantenía bajo reserva.

El primer nombre mencionado fue Joaquín Lavín Jr.. Al explicar su decisión, el animador fue directo.

“No me gusta su estilo”, señaló.

Neme también aclaró que su opinión no necesariamente implica un conflicto personal. Según explicó, simplemente existen personas con las que no tiene afinidad.

“Eso no solo me pasa a mí. Uno tiene afinidades y está bien. Yo creo que estoy en la lista negra de mucha gente”, complementó.

Neme revela un segundo nombre

La conversación continuó entre las insistencias de Nacho Pop y un particular gesto que recibió el animador: un collage relacionado con distintos momentos de su carrera televisiva.

Finalmente, Neme entregó una nueva pista sobre la identidad que mantenía en secreto.

“Lo que pasa es que se rompe el misterio. Especulen mejor, las iniciales son: C. H. ¿Camilo, te suena?”, cerró.

De esta manera, el animador confirmó dos nombres de los cuatro que, según sus propias declaraciones, formarían parte de su comentada “lista negra”.

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