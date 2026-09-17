“Corazón de Chile” en Ñuñoa: cómo, cuándo y dónde disfrutar de la fonda de Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias se acercan y Ñuñoa ya prepara una celebración con actividades para toda la familia. Se trata de “Corazón de Chile”, fonda que reunirá música en vivo, gastronomía, juegos y distintas tradiciones chilenas durante cuatro jornadas.

El evento se desarrollará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional. Las entradas están disponibles a través de TicketPro.

La propuesta contempla actividades desde el mediodía, por lo que los asistentes podrán llegar temprano y disfrutar de distintos panoramas antes de que comience la programación musical.

Circo y cueca para comenzar la jornada

Uno de los principales atractivos será la participación del Circo Hermanos González, que dará inicio a las actividades cada jornada desde las 12:00 horas.

La tradicional familia circense presentará números inspirados en el circo criollo, con malabaristas, payasos, trapecios, telas, aros y otras disciplinas. El espectáculo también contará con humor y música en vivo.

La agrupación es heredera de varias generaciones dedicadas al circo tradicional chileno y forma parte del Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial (SIGPA).

Luego llegará uno de los momentos centrales de la jornada. Entre las 13:30 y las 15:30 horas se realizará el Cuecódromo, concurso de cueca con música en vivo y un jurado que evaluará a las parejas participantes.

Tras el concurso, el Circo Hermanos González volverá al escenario con una segunda función. Más tarde, desde las 17:00 horas, comenzarán los shows musicales.

¿Quiénes se presentan en “Corazón de Chile”?

La parrilla contempla artistas de distintos estilos y generaciones.

Jueves 17 de septiembre: Los Maestros, Sigrid Alegría y Los Claveles, Los Vásquez, Jimmy Rivas, Diego Sana y Tropikumbia.

Viernes 18 de septiembre: Young Drippin, Sinergia Kids junto a Tía Pucherito y Jack D, Jere Klein, Luis Jara, Caña Brava, Melón y Melame y Los Pibes Chorros.

Sábado 19 de septiembre: Santaferia, Im Roully, El Legado de Zalo, Chicos Mágicos, El Flaco y Tomo Como Rey.

Domingo 20 de septiembre: Martín La Esencia, Reina Isabel, Koke Núñez, Juanito Ayala y Los Prisioneros.

Juegos y actividades para los más pequeños

“Corazón de Chile” también tendrá alternativas para quienes asistan con niños.

El recinto contará con un Funpark que incluirá castillos inflables, toboganes gigantes, piscinas de pelotas y muros de escalada.

A esto se sumarán los tradicionales juegos mecánicos, uno de los panoramas clásicos de las celebraciones de Fiestas Patrias.

La combinación de circo, cueca, juegos, gastronomía y música permitirá que las familias puedan permanecer durante varias horas en el recinto y disfrutar de distintas actividades.

De esta manera, “Corazón de Chile” busca ofrecer una alternativa familiar para celebrar septiembre, reuniendo en un mismo lugar algunas de las tradiciones más características de las Fiestas Patrias y una variada programación musical.

¿Cuándo y dónde es “Corazón de Chile”?

La fonda se realizará desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre de 2026, en el Parque Estadio Nacional de Ñuñoa.

Las entradas se pueden adquirir a través de TicketPro.

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