Entremares cambia de piel con “Metamorfosis”: el disco que abre una nueva etapa para la banda

Entremares comienza un nuevo capítulo en su carrera. Tras más de una década ligada a la música chilena, la agrupación originaria de Talcahuano acaba de presentar “Metamorfosis”, un álbum con el que busca llevar su propuesta hacia nuevos sonidos y audiencias.

El trabajo marca, además, el debut discográfico de Entremares junto a Warner Music Chile y ADA Music Chile. La banda llega a esta etapa después de importantes hitos, entre ellos el primer lugar del Top 50 Chile de Spotify con “A Tu Lado”.

Pero “Metamorfosis” también implica una transformación en su sonido. El grupo mantiene sus raíces folclóricas, aunque incorpora arreglos más elaborados, elementos pop y, por primera vez, guitarra eléctrica.

La agrupación bautizó esta nueva búsqueda como “Regional Chileno”, concepto que pretende conectar la tradición nacional con sonidos de la música latinoamericana actual.

“Hay una búsqueda de equilibrio entre nuestro sonido más tradicional y este nuevo Entremares más popero”, explica Mauro Stuardo, uno de los compositores del grupo.

Una colaboración con La Combo Tortuga

El álbum también recupera una faceta que estuvo presente durante los primeros años de Entremares.

Se trata de “Sólo Yo”, canción que incorpora la cumbia al repertorio y que cuenta con la participación de La Combo Tortuga. La colaboración nació tras el encuentro de ambas agrupaciones en el Festival del Huaso de Olmué.

“Queríamos volver a hacer una cumbia, como en nuestros comienzos. Lo hicimos con el espíritu de volver a abrir nuestro repertorio”, comenta Stuardo.

De esta manera, Entremares amplía su propuesta sin dejar atrás la identidad que ha marcado su trayectoria.

Andrés de León también es parte del disco

Otro de los momentos destacados de “Metamorfosis” es “Temporales de Olvido”, canción realizada junto a Andrés de León.

El tema reúne la experiencia del reconocido cantante de baladas con la propuesta cuequera de Entremares. Para Stuardo, trabajar con él significó un desafío importante.

“Fue un sueño trabajar con Andrés de León. Fue un salto grande trabajar con una persona con tanta experiencia y tan perfeccionista”, señala.

El músico también recuerda que De León tuvo que adaptar su interpretación al particular fraseo de una cueca, experiencia que terminó enriqueciendo el resultado final.

Una nueva mirada para Entremares

El álbum también toma referencias de la música popular latinoamericana. Entremares reconoce especialmente la influencia de artistas mexicanos como Carín León y Christian Nodal, tanto en lo melódico como en lo lírico.

La banda, eso sí, mantiene el componente romántico que ha acompañado buena parte de su repertorio.

“Este nuevo disco viene con una energía renovada. La gente estaba acostumbrada a conocer una faceta más folclórica, pero en esta ocasión creamos un disco mucho más dinámico: cada canción tiene su alma, una magia especial”, afirma Stuardo.

Con “Metamorfosis”, Entremares apuesta por ampliar su público y llevar su música más allá de Chile.

“Nuestro gran objetivo es internacionalizar nuestra carrera: queremos abrirnos a otros estilos musicales más allá del folclore y nos gustaría trabajar en colaboraciones con artistas internacionales”, plantea el grupo.

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