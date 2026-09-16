Famoso tiktoker vivió minutos de terror durante live en plena Plaza de Armas: fue amedrentado y expulsado por ciudadanos extranjeros

El influencer y tiktoker Franko Lagos, conocido en redes sociales como @elkofran696, vivió un incómodo momento durante una transmisión en vivo desde la Plaza de Armas de Santiago.

El creador de contenido llegó hasta el tradicional punto del centro capitalino para recorrer el sector y mostrar algunos de sus lugares más reconocidos.

En medio del live, Lagos comenzó a mostrar el denominado kilómetro cero.

«Llegamos hasta el kilómetro cero. Miren, aquí está la placa…», comentó mientras avanzaba por el lugar.

La situación cambió cuando una mujer se acercó para cuestionarlo por utilizar su teléfono y realizar la transmisión.

«¿Qué estás haciendo live aquí en la plaza? No nos grabes a nosotros que estamos saliendo. Te estamos siguiendo en la maldita cuenta y estamos saliendo», le reclamó.

El influencer respondió que no estaba enfocando a las personas que se encontraban junto a ella.

«No estoy grabándolas a ustedes, ustedes no son parte de mi contenido. ¡Qué chucha!», contestó.

Sin embargo, el intercambio continuó. Según se observa en el registro, posteriormente otras personas se acercaron para encararlo.

Lagos intentó explicar que solo estaba recorriendo el sector y que su intención no era grabar a quienes lo enfrentaban.

«Si quieren que me vaya, me voy. ¿Me tengo que ir de la plaza? ¿Ustedes la llevan acá?», preguntó.

Poco después, un grupo comenzó a gritarle mientras el creador permanecía en el lugar.

Buscó explicaciones con los guardias

Ante el tenso escenario, Franko Lagos decidió acercarse a los funcionarios encargados de la seguridad de la plaza.

«¿Qué pasa aquí en la plaza que no puedo caminar?», consultó.

Uno de los guardias le explicó el motivo de la situación.

«Es que dicen que andas grabando», le señaló.

Lagos aclaró que estaba realizando una transmisión y que habitualmente recorre distintos lugares de Santiago.

«Yo no ando grabando, estoy haciendo un en vivo. Demás que me han visto alguna vez», respondió.

El funcionario, eso sí, le recomendó terminar el live para evitar que el conflicto escalara.

«Tú cachai lo que hacen acá. Apágate el live para que no tengai problema, vas a tener atado», le advirtió.

Tras lo ocurrido, el tiktoker compartió una reflexión sobre su experiencia en la Plaza de Armas y cuestionó las condiciones de seguridad del lugar.

«No vengan a la plaza, no tiene control, no te van a cuidar si te pasa algo. No puedes contestar el teléfono tampoco ni hacer videollamada. Menos hacer un video turístico, olvídate de tomarte una foto con tu familia, porque la Plaza de Armas que queda frente a la municipalidad y en plena Fiestas Patrias, no es nuestra», sentenció.

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