Hernán Calderón sube foto junto a Kel y usuarios quedan impactados con el rostro de la influencer: “¿Qué le pasó?”

Hernán Calderón compartió un especial momento familiar antes del viaje de su hija Kel Calderón a Francia. El abogado publicó una fotografía junto a la joven y contó que tuvo que madrugar para alcanzarla a despedir.

La egresada de Derecho emprendió rumbo a Europa junto a su madre, Raquel Argandoña. Según explicó Calderón, ambas tienen contemplado visitar París y posteriormente trasladarse hasta Lourdes.

«Papá chocho, tuve que madrugar para poder despedir a mi hija Kel, volaba a Francia con mamá Raquel», escribió el abogado al compartir el registro.

En la misma publicación, entregó detalles sobre el recorrido que realizarán madre e hija.

«Ambas rumbo a París y de ahí a la procesión de la Virgen de Lourdes», indicó.

Ola de reacciones en redes sociales tras foto de Hernán y Kel Calderón

Sin embargo, la fotografía rápidamente tomó otro rumbo en redes sociales. Algunos seguidores de Hernán Calderón dejaron de lado el viaje y centraron su atención en la apariencia de Kel.

La joven aparece en el registro sin maquillaje, situación que generó una serie de comentarios entre los usuarios. Algunos incluso cuestionaron directamente su rostro y apuntaron a una eventual intervención estética.

«¿Qué le pasó a la Kel?? Se parece a las personas que viven en la peli del Grich»; «Qué manera de arruinarse la cara la Kel»; «Qué onda la Kel le llegaron los 50 de una»; «Está muy raro el rostro»; fueron algunas de las reacciones.

También hubo quienes defendieron a la hija de Raquel Argandoña y cuestionaron los comentarios sobre su apariencia.

En medio de la discusión, varios seguidores optaron por destacar otro aspecto de la publicación: la cercana relación entre Kel y su padre.

«Cuando existe amor, respeto y disposición mutua, se construye un vínculo tan hermoso como el que ustedes tienen», escribió una usuaria.

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