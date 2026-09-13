Su nuevo hit original: Grupo Zúmbale Primo estrena «Borracho», el primer sencillo de su próximo álbum

Grupo Zúmbale Primo prepara un nuevo paso en su carrera con el lanzamiento de “Borracho”, sencillo que se estrenó este 10 de septiembre en todas las plataformas digitales y que dio inicio a uno de los proyectos más importantes de la agrupación.

El tema es el primer adelanto de un álbum compuesto por 10 canciones completamente inéditas, producción con la que el grupo busca mostrar su evolución musical y consolidar una nueva etapa de su trayectoria.

Uno de los principales atractivos del lanzamiento será su videoclip, que contará con la participación de Fábula, reconocida productora chilena detrás de Una mujer fantástica, película que obtuvo el Premio Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2018.

La colaboración entre la agrupación de cumbia ranchera y la productora dará vida a un videoclip con una propuesta cinematográfica, que combinará una historia narrativa con un importante despliegue técnico y visual.

Grupo Zúmbale Primo estrena «Borracho», el primer sencillo de su próximo álbum

El nuevo sencillo aborda la historia de un hombre que, luego de actuar de manera deshonesta, pierde a la persona que ama. Frente a las consecuencias de sus decisiones, busca refugio en el alcohol hasta terminar completamente embriagado.

Con sus ritmos de cumbia ranchera, Zúmbale Primo apunta a que la canción se convierta en uno de los temas destacados de las próximas Fiestas Patrias, especialmente durante las celebraciones y encuentros familiares de septiembre.

Pero el lanzamiento también tiene un objetivo más amplio. “Borracho” será la carta de presentación de la agrupación para una nueva etapa enfocada en la internacionalización de su carrera, con la intención de llevar su propuesta musical a distintos mercados de Latinoamérica y otros lugares donde existe una importante comunidad hispanohablante.

Al respecto, Nelsón Coronado, director musical de la banda, destacó: “Este proyecto marca un antes y un después para nosotros. Queríamos entregarle a nuestro público una propuesta de calidad, y trabajar de la mano con una productora de gran nivel como lo es Fábula ha sido increíble. ‘Borracho’ llega para hacer cantar y bailar a todo Chile en este 18 y que nunca falte en ninguna fiesta”.

De esta manera, Zúmbale Primo inicia una nueva etapa con un proyecto que combina música inédita, una producción audiovisual de gran escala y la búsqueda de nuevos públicos fuera de Chile.

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