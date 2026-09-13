«Todos merecemos ser perdonados»: La reflexión de Gala Caldirola tras la criticada entrevista a Luis Jiménez en Primer Plano

Luego de la comentada entrevista de Luis Jiménez en Primer Plano, Gala Caldirola utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre el momento personal que atraviesa.

El exfutbolista conversó con Fran García-Huidobro en medio de la polémica que surgió tras su infidelidad a la española con Coté López. Durante el encuentro, Jiménez se mostró emocionado y habló sobre el quiebre con Gala.

En uno de los momentos más sensibles de la conversación, el empresario reconoció: «Me da pena, me da vergüenza«.

Además, Luis Jiménez explicó: “Yo estoy acá porque corresponde dar la cara. Si bien lo hice desde el primer día con la persona que correspondía (…) yo a la que le debo explicaciones es a Gala, a nadie más. También a su familia, que la conocí”, aseguró.

En ese contexto, confesó que “quería todo con ella. Es especial. Tiene una forma muy linda de ver la vida, de amar (…) a mí me gusta su intensidad. Creo ser tan intenso como ella”.

La reflexión de Gala Caldirola tras la criticada entrevista a Luis Jiménez en Primer Plano

Tras la emisión del programa, Gala Caldirola publicó un registro en Instagram con distintos momentos de su vida. En las imágenes, la modelo aparece emocionada y también compartiendo junto a su hija.

Junto a las imágenes, escribió: “A veces, no hay más veces… Duele. Si alguna vez dudas, mira tus cicatrices y recuerda que alguna vez te lastimaron”.

“Todos merecemos ser perdonados. Desearle el bien a quien te hizo mal es soltar. Pero el perdón no cambia la decisión”, aseguró Gala.

En esa misma línea, agregó: “Hoy hablo de amor propio. Un amor bonito, es amarse a uno mismo”.

Finalmente, la española cerró su reflexión: “Amar también es soltar, perdonar y avanzar”.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes valoraron el mensaje compartido por la modelo y le entregaron muestras de apoyo en los comentarios.

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