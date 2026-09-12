«Quería todo con ella…»: Luis Jiménez se quebró en vivo hasta las lágrimas tras recordar a Gala Caldirola

Luis “Mago” Jiménez habló públicamente sobre la polémica que involucra a Gala Caldirola y Coté López. El exfutbolista entregó su versión durante una entrevista con Primer Plano, donde se refirió al triángulo amoroso.

Durante los primeros minutos de la conversación, Luis Jiménez se mostró relajado. Sin embargo,luego de revisar una nota con todos los detalles de lo ocurrido en las últimas semanas, el empresario se emocionó al recordar su quiebre con Gala Caldirola y terminó llorando en vivo.

Luis Jiménez se quebró en vivo hasta las lágrimas tras recordar a Gala Caldirola

En ese contexto, Fran García-Huidobro le preguntó por su reacción, a lo que él respondió: “Me da pena, me da vergüenza. Estoy acá porque corresponde dar la cara. Si bien lo hice desde el primer día con la persona que correspondía. A la que le debo explicaciones es a Gala, a nadie más. Y a su familia”.

Tras ser consultado por Coté López, respondió: “Le debo disculpas por otras cosas. A mis hijos, por exponerlos de esta manera, pero en cuanto a la infidelidad, di la cara desde el primer día”.

Además, el exfutbolista se refirió a su decisión de no realizar declaraciones públicas inmediatamente después de que surgiera la controversia: “Por cómo manejo mi vida en general, no creo que era una buena idea”, agregó.

Respecto a sus lágrimas tras recordar a Gala, Luis Jiménez se sinceró: “Quería todo con ella. Es muy especial. Tiene una forma muy linda de amar, de ver la vida. A mí me gusta su intensidad. Creo ser tan intenso como ella”, reveló.

“Me gustaba estar con ella, había mucha química, mucha complicidad. No estaba buscando a nadie. Tengo 42 años, hijos que están creciendo, no pensaba en volver a enamorarme, o proyectarme en una familia. Y se dio”.

Finalmente, Luis Jiménez volvió a mostrar una leve sonrisa y reconoció: “Me estoy riendo porque estoy nervioso, no me gustan estas cosas, estas situaciones”, cerró.

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