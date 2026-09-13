«No puedo responderte si seguimos juntos…»: Cuco Cerda lanzó inesperada revelación sobre su relación con Daniela Aránguiz

Los rumores sobre un posible quiebre entre Cuco Cerda y Daniela Aránguiz han ido creciendo últimamente. El chico reality se refirió al estado de su relación con la comunicadora y reconoció que actualmente atraviesan una situación compleja.

Durante una conversación con Tanza Varela en El Podcast de Sarah, Cuco Cerda habló sobre su vínculo con Daniela Aránguiz y recordó cómo comenzó el romance. También contó cómo ha enfrentado la exposición que implica mantener una relación con una figura conocida.

“El estar con Daniela es una exposición heavy. La Dani me preguntó bien si sabía quién era yo, por las noticias y la exposición mediática. Empecé a cachar la primera vez que subió una foto conmigo, fue fuerte el impacto en redes sociales”, reveló.

El chico reality aseguró: «Ella dice algo y sale en todos lados. Me gustó su personalidad, porque estábamos bailando y me tocó el hombro. Cachaba que era famosa y me dijo que era mino. Se me queda mirando y le dije ‘tú igual’, y me dice: ‘si sé’«, añadió en la entrevista.

Cuco Cerda lanzó inesperada revelación sobre su relación con Daniela Aránguiz

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Tanza Varela le preguntó directamente por el estado actual de su relación con Daniela Aránguiz, considerando las especulaciones de las últimas semanas.

Cuco Cerda simplemente respondió: “No puedo responderte si seguimos juntos, ella está tomando esas decisiones. Me bloqueó, soy light. Se enojó conmigo y me bloqueó, de repente me llama, me llama en la noche”, explicó.

Por otra parte, Cuco Cerda destacó el vínculo que logró construir con los hijos de Daniela Aránguiz. Según relató, mantiene una buena relación con ellos y valoró la dinámica familiar de la comunicadora.

“La Dani tiene hijos y son muy de casa. Me llevo súper bien con ellos. Tienen 19 y 17 años, ella respeta mucho su dinámica familiar, es muy de familia y yo también”, concluyó.

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