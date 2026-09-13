«Adivinen dónde me dijeron que llegó el Mago anoche después de la entrevista…»: Aclaran rumor que involucra a Luis Jiménez y Gala Caldirola

El regreso de Luis “Mago” Jiménez a Chile estuvo marcado por su esperada aparición en Primer Plano, donde habló sobre el quiebre de su relación con Gala Caldirola. Sin embargo, después de la entrevista surgió un rumor que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Tras finalizar su participación en el programa de Chilevisión, comenzó a circular la versión de que el exfutbolista habría llegado hasta el edificio donde vive la española.

La especulación surgió luego de que Cecilia Gutiérrez comentara el supuesto traslado de Jiménez a través de sus redes sociales. La periodista escribió: “Adivinen dónde me dijeron que llegó el Mago anoche después de la entrevista. Era como obvio, ¿no?”.

Posteriormente, la comunicadora agregó: “Mi pregunta es si lo habrán recibido. Solo sé que lo vieron dos personas en el edificio”.

Aclaran rumor que involucra a Luis Jiménez y Gala Caldirola

Las palabras de Cecilia Gutiérrez generaron distintas especulaciones entre los seguidores de Luis Jiménez y Gala Caldirola, especialmente después de que la modelo publicara una reflexión en sus redes sociales.

Ante las consultas que recibió, Suro Solar, amigo y mánager de Gala, decidió referirse directamente al supuesto encuentro: “Lo único que quiero aclarar, que me han estado preguntando mucho, es si ayer efectivamente el caballero fue a la casa de mi amiga… y la verdad es que no”, señaló.

En esa misma línea, Solar explicó: “Nos quedamos todos a dormir con ella, así que dejen de inventar. Eso”, agregó.

De esta manera, el círculo cercano de Gala Caldirola descartó que la modelo se haya reunido con su expareja después de la entrevista en Primer Plano.

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