Vuelco en el caso: Américo contrademandó a Yamila Reyna por violencia intrafamiliar

A varios meses de que Yamila Reyna denunciara a Américo por violencia intrafamiliar, el cantante habría presentado una acción judicial en contra de la actriz argentina por los mismos hechos.

En Hay que decirlo entregaron la primicia, donde aseguraron que el músico también acusó haber sido víctima de violencia. Esto, durante la noche en que Yamila Reyna denunció el supuesto maltrato.

Recordemos que el conflicto comenzó después de que ambos asistieran al Festival de Empredrado, en la Región del Maule. Según los antecedentes expuestos en el programa, tras consumir alcohol, Américo habría tenido un comportamiento violento con la actriz, primero en un hotel y posteriormente en un servicentro de San Javier, cuando se dirigían hacia Santiago.

Tras ese episodio, Yamila Reyna presentó una denuncia contra el cantante. Por su parte, Américo acudió a una clínica de Santiago para constatar lesiones, antecedentes que posteriormente formarían parte de la acción judicial presentada en contra de la actriz.

Américo contrademandó a Yamila Reyna por violencia intrafamiliar

En el programa, Cecilia Gutiérrez dio a conocer una declaración de la defensa del cantante, que aseguró que “actualmente existen investigaciones penales vigentes que se encuentran en pleno desarrollo ante los organismos competentes, sujetos a las garantías y normas del proceso”.

“Desde el inicio hemos decidido no litigar esta situación a través de los medios y hemos optado por ejercer los derechos de nuestro representado y plantear nuestras teorías del caso ante el Ministerio Público y los tribunales de justicia”, agregaron.

Junto con esto, la defensa planteó que “Creemos que estos asuntos son demasiado serios y complejos como para reducirlos a versiones parciales”, sentenció la defensa.

Cecilia Gutiérrez agregó que, producto de esta acción judicial, Yamila Reyna se encuentra “imputada con una petición de formalización”. Sin embargo, precisó que “la causa está sin movimiento desde hace un par de meses”.

Cabe recordar que Américo fue formalizado en mayo. En esa instancia, quedó con prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, además de arraigo nacional.

Tras conocerse la acción judicial presentada por el cantante, el programa recogió la reacción de Yamila Reyna. Simplemente, ella comentó: “Uno se manejará a su forma, si él cree que me tenía que demandar, está bien por él. Averigüen en qué está eso y van a saber la verdad”, señaló.

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