Pronóstico del tiempo en Santiago por Michelle Adam: ¿A qué hora caen las primeras gotas y cuándo vuelven los 26°C? La meteoróloga Michelle Adam detalló el pronóstico para Santiago. Revisa acá el informe climático de Canal 13. 24 Sep, 2026. 15:43 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditora del Chacotero revela el oscuro pasado que logró dejar atrás: millonaria venta le permitió cerrar un ciclo Alerta meteorológica en el sur: El peligroso fenómeno climático que amenaza a La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos Auditor llevaba 15 años de pareja y un tercer hijo en camino: el alcohol hizo de las suyas y lo que pasó con su suegra es de película ¿Llegará la lluvia a Santiago?: El implacable río atmosférico categoría 4 que mantiene en alerta máxima al sur de Chile Melina Noto recibe cientos de elogios por fotografías de sus vacaciones en Brasil Hombre se cruza en vivo durante despacho de matinal y muestra bolsa con peculiar contenido: periodista quedó en shock Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado