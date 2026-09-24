¡Durísima funa contra “El Chino”! Su hija lo destrozó y expuso delicada situación familiar: Génesis está involucrada

Manuel Orellana, conocido popularmente como “El Chino”, volvió a estar en el centro de la atención. Esta vez, el motivo está relacionado con una serie de acusaciones realizadas públicamente por su propia hija.

El hombre alcanzó notoriedad durante julio de este año. En aquella oportunidad, quedó atrapado en un refugio del Cajón del Maipo junto a dos amigas parvularias.

La situación generó preocupación debido a las condiciones del lugar y la posibilidad de que el episodio terminara en una tragedia.

Tras lo ocurrido, “El Chino” comenzó a adquirir popularidad en redes sociales. Incluso realizó canjes con distintos emprendimientos y posteriormente apareció en un evento discotequero.

Sin embargo, ahora volvió a convertirse en tema de conversación por una publicación realizada por su hija.

Las acusaciones de la hija de “El Chino”

La joven utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de cuestionamientos contra su padre y su pareja, Génesis.

En una fotografía del recuerdo, escribió: «Aquí con la Génesis ‘tussi’ y el Chino ‘pasta’, que se creen vivos».

Luego, acusó a ambos de aparentar una situación económica que, según su versión, no correspondería con su realidad.

«Que salga la verdad a la luz, ya es hue… que aparenten una vida que nunca han tenido (…) mi abuela con su pensión tiene que pagarle el arriendo y sus consumos. Ninguno de los dos trabaja para ayudarla o, por último para cargar la camioneta después de la feria», afirmó.

La joven también apuntó directamente contra Génesis y realizó una acusación relacionada con el dinero de su abuela.

«Cuando Génesis llegaba al puesto, le robaba la plata a mi abuela de la caja», sostuvo en otra de sus publicaciones.

A esto sumó un cuestionamiento relacionado con una presunta deuda por pensión de alimentos. Según su relato, su padre tendría una obligación de $700 mil.

«El cu… se negó», escribió al referirse a la situación.

La joven también criticó duramente el rol que su padre habría cumplido durante su infancia y la de su hermano.

«Él jamás ha sido un padre presente, siempre ha preferido a sus parejas antes que a sus hijos. A mi hermano lo mantiene su hermana, porque él jamás ha dado nada por ninguno de nosotros dos como hijos», expresó.

Finalmente, la hija de “El Chino” también hizo referencia a un supuesto episodio de violencia que habría involucrado a su padre. El mensaje se suma a las distintas acusaciones que realizó públicamente en redes sociales.

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