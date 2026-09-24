Rumores de infidelidad salpican a Emilia Dides y Sammis Reyes: sus reacciones no pasaron desapercibidas

Durante los últimos días, Emilia Dides y Sammis Reyes han estado en el centro de la atención debido a una serie de rumores sobre su relación.

La situación tomó fuerza luego de que Pablo Candia abordara el tema en el programa «Sígueme» de TV+. Según comentó el panelista, la pareja habría terminado el pasado 15 de septiembre.

Además, Candia mencionó una supuesta infidelidad por parte de Sammis Reyes. La información generó diversas reacciones en redes sociales y puso nuevamente a la pareja bajo el foco público.

Sin embargo, Emilia Dides sorprendió poco después al compartir una fotografía junto al exjugador de la NFL en sus historias de Instagram.

La cantante acompañó el registro con un mensaje dirigido directamente a Reyes, dejando en evidencia su cercanía.

«Si de algo estoy segura pero sobretodo tranquila, es que dentro de tu corazón no hay maldad. Te amo Sammis Reyes», escribió.

El fuerte descargo de Sammis Reyes

Horas más tarde, Sammis Reyes también decidió referirse públicamente a la situación.

A través de sus historias de Instagram, aseguró haber recibido una gran cantidad de mensajes ofensivos a raíz de los rumores difundidos en televisión.

«Ayer me llegaron miles de críticas, miles de insultos y cientos de amenazas. Incluyendo amenazas de muerte gracias a un rumor falso que se divulgó en TV», comenzó señalando.

El deportista también cuestionó otras informaciones que, según afirmó, se han difundido sobre él durante los últimos meses.

«Primero inventaron que estuve involucrado en una investigación de la PDI, luego intentaron cancelar mi libro con una persona que está siendo utilizada como un peón (…) Ahora inventaron que fui infiel».

A raíz de esto, Reyes acusó que existe un intento por afectar públicamente su imagen.

«Me están atacando por todos lados y haciendo lo imposible por manchar mi reputación… ¿POR QUÉ? Saquen sus propias conclusiones».

El exjugador de la NFL también aseguró que anteriormente había advertido que podía enfrentar una situación de este tipo.

«Hace un tiempo les dije que esto iba a pasar. Tengo testigos. Ahora entiendo realmente qué está sucediendo», expresó.

Finalmente, Reyes apuntó contra la manera en que ciertos contenidos son abordados por la televisión y las redes sociales.

«¿Por qué la economía de la TV se mueve en base a cahuines, morbo, desinformación y personas dispuestas a destruir la vida de otros por intereses propios? ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar para retener nuestra atención?», manifestó.

En otra publicación, el deportista profundizó en su crítica y habló sobre el efecto que puede generar la información que circula públicamente.

«Existen miles de personas viviendo vidas honestas para sacar a familias adelante en un sistema que constantemente les muestra información para meterles miedo, para mantenerlos distraídos, para mostrarles ‘el camino’ que no los llevará a ningún lugar», concluyó.

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