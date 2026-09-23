¿Buscas panorama esta primavera?: habrá baile, yoga y literatura en pleno corazón de Bellavista

Con la llegada de la primavera, Patio Bellavista prepara una serie de actividades que buscan reunir cultura, música, movimiento y bienestar durante las próximas semanas.

La programación contempla opciones para distintos públicos, desde una jornada de baile swing hasta una sesión especial de yoga y un club de lectura.

Uno de los panoramas será Rocket Swing, agrupación dedicada a difundir el Boogie Woogie y la cultura de la Era del Swing. La actividad se realizará este viernes 25 de septiembre, entre las 19:00 y las 21:00 horas.

La jornada comenzará con una introducción al estilo y luego dará paso al baile social. La actividad será gratuita, abierta a todo público y no será necesario tener experiencia previa ni asistir con pareja.

“Los bailes sociales son actividades pensadas para compartir la música swing y socializar en un ambiente abierto e inclusivo. Son autoconvocados y gratuitos, porque somos quienes los organizamos y participamos de estas instancias”, explicó Pía González, bailarina de Rocket Swing.

Yoga para recibir la primavera

En tanto, este domingo 27 de septiembre a las 13:00 horas, Plaza Mayor de Patio Bellavista recibirá una sesión especial de Bikram Yoga, en el marco del equinoccio de primavera.

La actividad estará a cargo de Romina Gajardo, instructora certificada, quien realizará una exhibición de posturas y ejercicios de respiración propios de esta disciplina.

“Promover la salud alternativa y preventiva es una urgencia en la sociedad chilena. El deterioro del cuerpo por el estilo de vida que hoy en día llevamos los santiaguinos requiere instancias como las de Patio Bellavista, donde personas con distintos cuerpos y edades puedan compartir equilibrio, salud, vitalidad y bienestar”, señaló Gajardo.

Un club de lectura junto a Gabriel León

La agenda también contempla el Club de Lectura en Patio, que durante este ciclo tendrá como protagonista el libro “La ciencia pop #3”, de Gabriel León.

El escritor y divulgador científico participará directamente de la experiencia. Durante el mes de lectura, los participantes podrán enviarle preguntas y comentarios vía WhatsApp.

El ciclo comenzará el 2 de octubre y finalizará con un encuentro presencial junto al propio autor, donde los participantes podrán conversar sobre el libro y compartir sus impresiones.

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