«Me voy a cul… a la Faloon»: Controversial rostro de TV es blanco de críticas tras ataque en video viral

Carlos “Kaoto” Águila vuelve a generar controversia en redes sociales luego de que se viralizara un video registrado durante una fiesta, donde aparece realizando duros comentarios contra Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel.

El registro rápidamente comenzó a circular entre usuarios de redes sociales. En las imágenes, el exparticipante de ¿Volverías con tu ex? 2 se refiere en duros términos a Cerda, con quien anteriormente mantuvo una cercana amistad.

En medio de sus declaraciones, Kaoto lanza una serie de insultos contra el exchico reality y luego dirige sus comentarios hacia Faloon.

“Cuico cu… te presté ropa todos estos años (…) me voy a cu… a la Faloon”, se alcanza a escuchar en el video.

La situación no tardó en generar reacciones. Uno de los que comentó públicamente el registro fue Danilo 21, quien aprovechó la viralización para recordar otras polémicas protagonizadas por Águila.

“Arrastró como cajero al Rai, lo trató de cuico de cu…, dijo que a Faloon se la iba a… De verdad horrible”, afirmó el creador de contenido al analizar las imágenes.

Pero sus críticas no quedaron ahí. Danilo 21 también cuestionó que este tipo de situaciones se hayan repetido en distintas ocasiones.

“A Kaoto no hay ni que funarlo porque él respira y se funa, o sea, esto es como la décima vez o la vez número mil que hace comentarios de este tipo”, lanzó.

Una polémica que se suma a otras

Esta no es la primera vez que Carlos Águila queda en el centro de los cuestionamientos por sus declaraciones.

Durante su participación en ¿Volverías con tu ex? 2, el influencer ya había protagonizado situaciones polémicas junto a Raimundo Cerda, debido a comentarios realizados sobre otras participantes del reality.

A esto se suma una controversia más reciente, luego de que fuera criticado por una invitación a un evento discotequero. En aquella ocasión, aseguró que elegiría a “la más curá”, frase que también generó una ola de comentarios en redes sociales.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google