Katteyes sorprendió al pedir una canción que marcó a Radio Corazón: su reacción al escucharla lo dijo todo

Katteyes vivió un inesperado y nostálgico momento durante su reciente visita a Radio Corazón, donde llegó para promocionar su primer concierto en el Movistar Arena, bautizado como “Kattarena”.

En medio de la conversación, la cantante sorprendió al revelar que escuchaba la emisora cuando era pequeña. “¿Puedes creer que yo escuchaba la Radio Corazón cuando estaba chiquita?”, comentó, antes de comenzar a recordar uno de los clásicos jingles que sonaban en la 101.3.

La reacción de Katteyes al escuchar el icónico jingle de Radio Corazón

Fue entonces cuando mencionó “Llámame”, la recordada canción de Ráfaga que tuvo una versión adaptada especialmente para Radio Corazón. “Llámame, llámame, llámame… ¿No? Creo que esa es… Pero decía algo de Radio Corazón”, señaló Katteyes.

Al confirmar que se trataba de la misma canción, la artista hizo una particular petición a Chanchiguagui. “¿Pero pueden ponerla? ¿Solo ahora? Por favor, necesito este momento icónico”, lanzó entre risas la cantante.

Aunque inicialmente el conductor se hizo el desentendido, segundos después comenzó a sonar de manera inesperada la icónica base musical. La reacción de Katteyes fue inmediata.

El momento terminó con risas en el estudio, mientras Chanchiguagui destacó la emoción de la cantante al reencontrarse con un sonido que, según ella misma contó, forma parte de sus recuerdos escuchando Radio Corazón.

El registro rápidamente llamó la atención en redes sociales, especialmente entre quienes también recuerdan el particular jingle de “Llámame”.

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