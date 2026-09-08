¡Prepara el ventilador! El mes que se vendrá «insoportable» según el último pronóstico de Michelle Adam La querida meteoróloga Michelle Adam encendió las alarmas al adelantar un "verano crítico" para Chile. Revisa acá todos los detalles. 08 Sep, 2026. 16:09 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS ¡Por lo menos salvó el costillar! La insólita huida a las 5 AM de una auditora estafada en Tinder: giro de película ¿Se viene la lluvia a Santiago? Revelan qué días caerían las «gotitas» y si tendremos tormentas eléctricas esta semana El Rumpy no lo podía creer: Auditor tenía una familia, descargó una app de citas, su amante quedó embarazada y su decisión destruyó su vida Lluvia en Santiago: Adelantan el pronóstico del clima para las Fiestas Patrias 2026 ¡Se le juntó el ganado en pleno velorio! La doble jugada de un nochero con la sobrina y la prima de su colega: así reaccionó el Rumpy Latife Soto vuelve con sus predicciones y lanza inquietante advertencia para septiembre: “La Tierra va a gritar” Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado