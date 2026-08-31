Rostro de TV lanza desubicado comentario y es lapidado en redes sociales: «La más curada…»

Carlos “Kaoto” Águila vuelve a estar en el centro de la polémica. El chico reality recibió una serie de críticas luego de protagonizar un particular momento mientras promocionaba un evento en Coquimbo.

El exparticipante de Volverías con tu ex? 2 apareció en un registro difundido en redes sociales para invitar a sus seguidores a participar de una fiesta. Sin embargo, sus palabras hacia las mujeres rápidamente llamaron la atención.

“Bueno, gente, especialmente a las chicas, ya llegué a Coquimbo. Las espero en Blue Moon hoy día, con sus mejores outfits, con toda la energía, y la más curada, quizás, se va conmigo. Solo quizás”, señaló Kaoto en el video.

El registro fue compartido por la creadora de contenidos Claudia Osandón. Tras su publicación, varios usuarios reaccionaron y cuestionaron duramente el comentario del chico reality.

Reacción de los usuarios en redes sociales

Algunos de los mensajes incluso hicieron referencia a su actual vínculo con la patinadora rusa Ludmila Ksenofontova, con quien estaría iniciando un romance.

“Ojalá Ludmila tenga una buena amiga que le diga que ahí no es”, escribió una usuaria.

Otra persona manifestó su decepción y apuntó directamente a la relación que tendría Kaoto con la deportista: “Qué decepción, la más curá se la lleva, pensé que cambiaría algo si está con Ludmi”.

Pero las críticas fueron más allá. Una cibernauta cuestionó directamente el sentido de sus palabras y lanzó una dura acusación: “Qué miedo este tipo que le gusta emborrachar a las mujeres para luego llevárselas”.

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