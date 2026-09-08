Latife Soto vuelve con sus predicciones y lanza inquietante advertencia para septiembre: “La Tierra va a gritar”

Latife Soto nuevamente llamó la atención con sus particulares predicciones para septiembre. La tarotista publicó un nuevo video en su canal de YouTube, donde habló sobre lo que, según sus interpretaciones, podría ocurrir durante este mes.

En su intervención, Soto aseguró que se aproxima un fenómeno de gran intensidad. Según explicó, se trataría de una “ola” energética que solo aparecería en períodos extremadamente extensos.

“Viene una ola que va a ser muy intensa y con mucha energía”, afirmó, agregando que este tipo de proceso ocurriría “cada ciertos milenios”.

Latife Soto sorprende con sus vaticinios para septiembre

A partir de esta premisa, la tarotista entregó algunas recomendaciones a quienes siguen sus contenidos. Una de ellas apunta directamente al silencio y la introspección.

“Lo primero es trabajar el silencio, trabajar hacia adentro”, planteó.

Además, anticipó que septiembre no tendría el mismo impacto para todas las personas. “Este mes para algunos va a ser súper difícil y para otros va a ser mucho más relajado. Mientras más guardes silencio y estés trabajando tranquilamente, lo vas a vivir de mejor manera”, sostuvo.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. Soto también se refirió a la supuesta reacción de la naturaleza frente a este proceso.

“La Tierra va a gritar lo que tiene que gritar”, manifestó.

Luego profundizó en su predicción y apuntó a los cuatro elementos de la naturaleza. “En septiembre los cuatro elementos se van a manifestar de manera abrupta, intensa e imparable”, aseguró.

En ese contexto, mencionó una serie de posibles fenómenos naturales. “La frecuencia planetaria va a buscar establecer el equilibrio, cueste lo que cueste. Volcanes que van a despertar tras siglos de silencio… terremotos que rompen antiguas placas y van a salir las ‘memorias’ que la Tierra ha guardado”, afirmó.

Soto también habló de otros eventos, aunque no especificó lugares concretos donde podrían ocurrir.

“La naturaleza va a responder a los excesos”, señaló, antes de sumar una nueva advertencia a sus seguidores.

“En todos los lugares del mundo algo va a suceder. Ustedes van a sentir el arrebato de la naturaleza según lo que necesite transformar. Eso es lo que va a ir pasando”, concluyó.

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