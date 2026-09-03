“¿Cómo puedo tener todas las enfermedades?”: Pedro Ruminot recordó duro episodio tras diagnóstico de cáncer

Pedro Ruminot recordó un particular y complejo episodio de su vida durante su reciente participación en Todo va a estar bien, programa de Vía X conducido por Mauricio Flores y Rodrigo González.

La conversación comenzó cuando Flores quiso saber si existía algún tema que actualmente no le causara gracia al comediante, pese a que antes sí lo hacía.

“¿Hay algo que no te dé risa y antes sí?”, le preguntó el conductor.

Ruminot aseguró que tiene una particular forma de enfrentar incluso las situaciones más difíciles. “Yo siempre me río de todas las hue… hasta de las peores cosas me cago de la risa”, respondió.

A partir de esa reflexión, el comediante recordó uno de los momentos más complejos que le tocó vivir después de enfrentar un cáncer.

El inesperado diagnóstico que recibió la esposa de Pedro Ruminot y que terminó siendo un error

“Muchos saben: tuve cáncer, pero en un momento sin quererlo, a mi señora le dijeron en una clínica: ‘usted tiene VIH’”, relató.

Sin embargo, la información que recibió su esposa era completamente errónea.

“Y era falso, se habían equivocado”, aclaró.

El episodio generó un fuerte impacto en Ruminot, quien incluso recordó qué pensaba mientras conducía su vehículo al enterarse de la noticia.

“Yo me acuerdo que iba manejando y decía: ‘¿Cómo puede ser que haya tenido cáncer y ahora sida? Conche…’”, relató entre risas.

“El hue… quemado”, intervino Mauricio Flores.

Ruminot continuó explicando que, pese a la gravedad del momento, su propia manera de enfrentar las situaciones hizo que incluso encontrara un espacio para el humor.

“¿Cómo puedo tener todas las enfermedades? En el drama que tenía en mi mente igual me reía en alguna parte. Yo decía: ¿cómo voy a contar esto en una rutina? Le estaba dando vueltas a la situación», contó el exintegrante de El Club de la Comedia.

La conversación también derivó en una curiosa pregunta por parte de Rodrigo González, quien quiso saber si en algún momento se cuestionó cómo habría ocurrido el supuesto contagio.

“¿No te cuestionaste cómo se habían ‘contagiado’?”, le preguntó el conductor.

Ruminot, fiel a su estilo, respondió con humor: “No, nada… tú sabes cómo me porto yo”, cerrando así el relato sobre uno de los episodios más insólitos que recordó durante la entrevista.

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