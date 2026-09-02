Latife Soto lanza inquietante predicción sobre terremotos y pone fecha a posibles sismos en distintas zonas: «Ahí se ve feo, muy terrible»

Latife Soto volvió a generar comentarios con sus predicciones. Esta vez, la tarotista puso el foco en la actividad sísmica y mencionó distintos lugares del mundo donde, según su interpretación de las cartas, podrían ocurrir movimientos durante los próximos meses.

Sus dichos se dieron en el espacio digital que realiza junto al periodista de Mega José Antonio Neme. En medio de la conversación, abordaron los recientes terremotos registrados en Sudamérica y Soto entregó sus propios vaticinios.

Uno de los primeros lugares que mencionó fue el sur de Perú. Según aseguró, allí podría producirse un movimiento durante octubre. «En el sur de Perú viene en octubre», señaló.

Luego, la tarotista apuntó a uno de los sectores sísmicos más conocidos del planeta: la falla de San Andrés, ubicada en California y que forma parte del límite entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica.

«Yo creo que en la falla de San Andrés vamos a tener sismos en noviembre», sostuvo.

Pero su advertencia más llamativa estuvo relacionada con el sudeste asiático. Soto aseguró que diciembre sería un mes que le genera especial preocupación por una eventual situación vinculada al agua.

«En diciembre, ahí sí que hay una parte a la que yo le tengo mucho respeto. Es el sudeste asiático, donde veo una situación muy grande con agua. Ahí se ve feo, muy terrible», manifestó.

La tarotista también agregó otra advertencia al hablar sobre la actividad volcánica y tectónica de la zona.

«Cuando se active la placa y los volcanes, hay que preocuparse», afirmó.

Cabe señalar que estos dichos corresponden exclusivamente a las predicciones realizadas por Latife Soto. No existe respaldo científico que permita anticipar terremotos de esta manera, por lo que sus declaraciones no deben interpretarse como pronósticos oficiales de actividad sísmica.

¿Qué dijo Latife Soto sobre Chile?

Durante la misma conversación, Soto también abordó sus predicciones para Chile. En este caso, dejó un mensaje más optimista y apuntó a una eventual recuperación de la economía nacional.

Según su lectura, la situación comenzaría a mejorar durante el segundo semestre de 2026. Incluso, entregó un período específico en el que podría producirse este cambio.

«La parte económica de nosotros yo les dije: se va a empezar a arreglar en octubre o noviembre, incluso a fines de septiembre», afirmó.

Además, la tarotista habló sobre eventuales modificaciones legales y avances en materia de seguridad. Sus declaraciones, eso sí, forman parte de su interpretación de las cartas y no corresponden a información oficial ni a proyecciones respaldadas por antecedentes institucionales.

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