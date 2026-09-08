Amerikan Sound prepara su regreso a lo grande y adelanta dos proyectos que prometen sorprender a sus fans

Amerikan Sound está viviendo una nueva etapa y sus integrantes llegaron hasta Radio Corazón para contar todos los detalles. La agrupación chilena de cumbia conversó con Julio Stark y Pato Torres, repasando los cambios que ha experimentado el conjunto y los proyectos que tienen por delante.

Uno de los temas centrales fue la salida de Cristian Farías, quien decidió continuar con un proyecto propio. Ariel Núñez, dueño de la banda, explicó que el cantante registró la marca “Cristian Farías, el rey del sound” y aseguró que, pese a la separación, le desean lo mejor.

“Creo que Cristian tiene alma de solista… y Amerikan Sound es un grupo”, comentó Ariel, quien además reconoció que la salida significó un importante esfuerzo. “Tuve que volver a grabar todo de nuevo, a reinvertir”, señaló.

Amerikan Sound regresó a sus raíces y prepara gran celebración

Según explicó, el cambio también permitió recuperar parte de la identidad histórica del conjunto. “Se fue perdiendo un poquito la esencia del grupo, del animador de todo, haciendo los pasitos… creo que volvimos un poco a la esencia y la gente está fascinada”, afirmó.

En esta nueva formación destaca el regreso de Víctor Velis, histórico vocalista de Amerikan Sound. “Estoy muy feliz… y retornar prácticamente a mi hogar, a uno de los grupos que me vio crecer”, expresó.

También volvió Alejandro “Chapulín”, quien sorprendió con una particular descripción de su regreso: “Me sacaron ellos del sarcófago donde estaba guardado y volví”.

A ellos se suma el joven cantante Pablo Farfán, quien asumió el desafío con entusiasmo. “Para mí fue, es un sueño. Creo que cualquier músico chileno estar en una banda tan icónica como Amerikan Sound es un sueño”, manifestó.

Pero la nueva etapa no se queda solo en la formación. Ariel adelantó que están terminando la regrabación del disco por los 30 años y preparando un EP con cinco canciones originales, además de otro proyecto donde cada integrante tendrá la oportunidad de interpretar una canción.

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