¡Sorpresa en la farándula! Aseguran que querido comediante fue echado de su casa tras 13 años de relación: «Ella lo pateó a él»

Una inesperada revelación lanzó Adriana Barrientos en el capítulo más reciente de Zona de Estrellas. La panelista habló sobre el presente sentimental de un conocido comediante y aseguró que terminó su matrimonio después de 13 años.

Todo ocurrió mientras comentaban distintos acontecimientos de la farándula nacional. En ese contexto, “La Leona” soltó una particular frase para introducir la información.

“Hay un hombre que ha quedado soltero, hay un hombre que lo echaron de la casa. ¿Culpables? Son dos: Shirley Arica y Fran Undurraga”, afirmó.

Adriana Barrientos sorprende con revelación sobre Miguelito

Poco después, Barrientos entregó más antecedentes y apuntó directamente a un histórico integrante de Detrás del Muro: Hans Christian Malpartida, conocido popularmente como Miguelito.

“Es un gran comediante, pero un pequeño actor”, lanzó en tono de broma.

Luego, la panelista recordó algunos episodios protagonizados por el comediante durante su participación en Tierra Brava. “Es alguien que fue muy funado en algún minuto por su sangre caliente”, señaló.

Según el relato de Barrientos, aquellas situaciones habrían influido en el quiebre de su matrimonio. Entre ellas mencionó el episodio en que Miguelito besó sin consentimiento a Fran Undurraga durante el reality de Canal 13.

Sin embargo, Hugo Valencia reparó en un detalle. El periodista cuestionó que la supuesta separación se produjera tanto tiempo después de esos acontecimientos.

“Esta pateada como que llegó con delay, porque Tierra Brava fue hace como dos o tres años atrás”, comentó.

Barrientos respondió que, precisamente, el quiebre habría sido consecuencia de una situación que se acumuló durante un largo periodo.

“Justamente, pero la verdad es que su exseñora lo acumuló todo el tiempo (…) ella lo pateó a él”, aseguró la panelista, haciendo referencia a la expareja del comediante, Marlén Valencia.

Además, entregó otro antecedente sobre las conductas que habrían provocado el desgaste de la relación. Según explicó, la mujer tampoco habría soportado “los paseos en las discoteques que hacía hasta estas alturas Miguelito”.

Durante la conversación, Hugo Valencia también aportó información sobre el actual momento profesional del comediante.

“Ahora el renunció al Muro… se acaba de meter a un nuevo reality que se llama Juego de villanos que hace la cadena Telemundo, una de las más importantes de habla hispana en Estados Unidos”, cerró.

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