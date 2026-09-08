Recordado actor preocupa al revelar su pronóstico tras diagnóstico de cáncer: le dieron 5 años

Bruce Campbell vuelve a referirse a su estado de salud tras confirmar que padece cáncer. El reconocido actor, famoso por sus papeles en Evil Dead y la trilogía de Spider-Man, entregó nuevos detalles sobre el diagnóstico que dio a conocer públicamente meses atrás.

Durante una reciente entrevista en The Adam Carolla Show, el intérprete de 68 años contó que sus médicos establecieron un pronóstico de cinco años. Sin embargo, evitó revelar qué tipo de cáncer padece.

«Estoy en un pronóstico de cinco años. Con el tipo de cáncer que tengo, del que no quiero entrar en detalles, lo actual es un asunto de cinco años», explicó.

Campbell también recalcó que esta estimación no necesariamente es definitiva. Según detalló, el panorama podría cambiar dependiendo de cómo evolucione su estado de salud.

Pese al diagnóstico, el actor aseguró que adoptó una postura clara para enfrentar esta nueva etapa. En lugar de permitir que la enfermedad domine su día a día, decidió continuar con su vida.

«He decidido, de manera bastante específica, vivir con esto, no morir por esto», afirmó.

El intérprete también reconoció que prefiere mantenerse alejado de foros y grupos en los que otras personas comparten sus experiencias con enfermedades similares. De esta manera, busca afrontar su situación bajo sus propios términos.

Bruce Campbell mantiene sus proyectos

El actor confirmó su diagnóstico en marzo de este año. En ese momento, explicó que se trataba de una enfermedad «tratable», aunque no «curable».

El tratamiento también lo llevó a anticipar una reducción temporal de sus apariciones públicas y compromisos profesionales. Aun así, Campbell no tiene planes de abandonar definitivamente su carrera.

Actualmente, se encuentra promocionando Ernie & Emma, su nueva película, mientras continúa vinculado a otros proyectos.

Desde que decidió hacer público su diagnóstico, el actor también explicó que no buscaba despertar compasión. Su principal objetivo, según señaló entonces, era evitar que surgieran rumores o información falsa sobre su estado de salud.

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