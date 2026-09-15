Los Pibes Chorros llegan con todo para Fiestas Patrias y adelantan nuevo regreso a Chile: “Una primicia más para la Corazón”

Los Pibes Chorros ya están en Chile para celebrar las Fiestas Patrias a su particular estilo. La banda argentina visitó este martes los estudios de Radio Corazón y conversó sobre su gira por el país.

El grupo confirmó una agenda de ocho presentaciones durante el Dieciocho. El recorrido contempla fondas de Santiago y Valparaíso, además de una fecha muy especial en Curicó.

“El 20 estamos en Curicó en exclusiva para toda la gente ahí que nos está esperando hace un montón de tiempo, nunca fuimos… cada vez que vamos a una ciudad por primera vez es especial”, señalaron.

Pero eso no fue todo. Durante la conversación, Los Pibes Chorros entregaron una primicia sobre sus próximos pasos en Chile.

“Me vino con un pajarito que venimos en octubre… una primicia más para la Corazón”, adelantaron. Además, manifestaron sus intenciones de ampliar su recorrido durante el verano.

“Las ganas están… vamos a intentar volver en el verano e ir a otros lugares, ir al sur y al norte”, comentaron.

La relación de la banda con Chile también ocupó un lugar especial en la conversación. Los músicos explicaron que sienten al país como un segundo hogar.

Sienten a Chile como su segunda casa

“Nos bajamos del avión y vinimos a casa… Cuando decimos que nuestra segunda casa no son solamente palabras, realmente lo sentimos de esa manera”, afirmaron.

También compararon la celebración chilena con las Fiestas Patrias argentinas. “En Argentina no se festeja tanto y aparte es un día solo que es feriado… La gente se lo toma como feriado y se va a otro lado. Acá tenemos días feriados y laburamos”, explicaron.

Durante su visita, además, revelaron historias detrás de su nombre y algunos de sus clásicos. Contaron que “Los Pibes Chorros” surgió tras escuchar a un joven gritar “¡Aguante los pibe chorro!” durante una detención televisada.

A eso se sumó una particular coincidencia: el vocalista se llama Diego Carlos Orro. “Si ponés la C y Orro, es Chorro”, recordaron.

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