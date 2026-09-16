El cine chileno está de luto: muere a los 85 años el documentalista Patricio Guzmán

El cine chileno enfrenta una jornada de luto tras confirmarse la muerte de Patricio Guzmán, destacado documentalista nacional, a los 85 años.

El cineasta nació en Santiago en 1941. Desde sus primeros años de formación mostró interés por el lenguaje audiovisual. Estudió en el Instituto Fílmico de la Universidad Católica y luego viajó a España.

En Madrid continuó su preparación en la Escuela Oficial de Cinematografía. Tras finalizar sus estudios, regresó a Chile en un periodo marcado por una profunda efervescencia política y social.

Fue entonces cuando comenzó a registrar el proceso de la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende. Ese trabajo terminaría convirtiéndose en una de las obras fundamentales de su carrera.

Se trata de «La batalla de Chile», trilogía documental que retrató los acontecimientos políticos y sociales que marcaron al país durante esos años. La producción es considerada por Memoria Chilena entre los grandes documentales de la historia.

Su vida después del golpe de Estado

Tras el golpe de Estado de 1973, Guzmán fue detenido en el Estadio Nacional. Posteriormente salió al exilio y continuó desarrollando su carrera cinematográfica fuera de Chile.

A lo largo de las décadas, su filmografía mantuvo un vínculo permanente con la memoria histórica nacional.

Entre sus principales trabajos destacan «La batalla de Chile» (1975-1979), «Nostalgia de la luz» (2010), «El botón de nácar» (2015), «La cordillera de los sueños» (2019) y «Mi país imaginario» (2022).

Su aporte también se extendió a la promoción del cine documental. En 1997 fundó el Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS), espacio que se convirtió en uno de los principales encuentros dedicados a este género en Chile.

Su trayectoria también recibió importantes reconocimientos internacionales. Entre ellos destacan el Oso de Plata de la Berlinale, el premio Goya y el Ojo Dorado del Festival de Cannes.

Durante sus últimos años, el cineasta vivió en Francia y continuó ligado al mundo del documental. Además, se desempeñó como director de FIDOCS.

En 2023 recibió uno de los mayores reconocimientos de su carrera en Chile: el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

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