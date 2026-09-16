Álvaro Ballero muestra su nueva relación con íntima fotografía: particular mensaje generó sorpresa

Álvaro Ballero volvió a apostar por el amor. Luego de sus mediáticas experiencias sentimentales y su paso por Volverías con tu ex? 2, el ex chico reality confirmó que está viviendo una nueva relación.

Durante las últimas semanas, Ballero comenzó a entregar algunas pistas a través de sus redes sociales. Sus publicaciones dejaban entrever que había una persona especial en su vida.

Con el paso de los días, finalmente se conoció su identidad. Se trata de Valentina Schnitzer, veterinaria que también ha tenido apariciones en distintos espacios televisivos.

Álvaro Ballero presenta a su nueva pareja con romántica publicación

Ahora, Ballero decidió compartir un registro mucho más íntimo de ambos. En la fotografía aparecen recostados sobre una cama. Ella sostiene su cabeza y su pelo, mientras él sonríe ampliamente frente a la cámara.

Pero la imagen no fue lo único que llamó la atención. El mensaje que escribió el creador de contenidos también generó reacciones entre sus seguidores.

“Sé que no te gusta mucho esta fotografía, por estar sin polera jejejé, pero amor, lo que siento por ti es más importante que como luzco, ya entraste en mi corazón y nadie te sacará de aquí”, comenzó señalando.

Luego, Ballero profundizó en lo que significa esta relación para él y aseguró que su pareja ha generado importantes cambios en su manera de ver la vida.

“Me haces feliz como hace años no lo sentía y con tu juicio aprendo a mirar desde otro prisma, por ti digo que no a lo que todos dirían que sí, por ti el amor es mucho más sencillo y a la vez complejo de lo que creía”.

El ex chico reality también destacó las enseñanzas que ha recibido desde que comenzó este vínculo.

“Me enseñaste en sólo días a cuestionar mis pasos, desde papá hasta pareja, así seguiré, siendo todo lo que necesito y merezco”, agregó.

Finalmente, Ballero dejó claro que su relación con Schnitzer va en serio y agradeció que ella llegara a su vida en un momento complejo.

“Gracias por llegar en un minuto tan quebrado y elegirme. Te amo”, sentenció.

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