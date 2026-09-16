¡Es oficial! La drástica medida que tomó Faloon Larraguibel luego de comentario sexual de famoso rostro de TV: «Me voy a culi… a la Faloon»

Faloon Larraguibel decidió llevar a la justicia la polémica protagonizada por Carlos “Kaoto” Águila. La comunicadora presentó una querella criminal por amenazas luego de un video que el participante de reality compartió en redes sociales.

El conflicto se originó hace cerca de una semana. En ese momento, Águila publicó un registro en el que lanzó fuertes declaraciones contra Rai Cerda, quien actualmente mantiene una relación con la exparticipante de Yingo.

En medio de sus dichos, el chico reality también involucró directamente a Larraguibel.

“Cuico cu… Te presté ropa todos estos años (…). Me voy a cu… a la Faloon”, expresó en el video.

La publicación generó repercusión en redes sociales y terminó con la comunicadora recurriendo a los tribunales.

Su abogada, Lya Rojas, entregó detalles de la acción judicial en el programa No es lo mismo, de Tevex. Según explicó, la querella apunta específicamente al delito de amenazas.

“No se trata simplemente de una burla, sino que hay una amenaza que se hace en un contexto previo y de conocimiento del querellado y que es seria y verosímil”, sostuvo.

El antecedente que preocupa a Faloon

La representante legal también abordó un elemento que habría influido en la decisión de Larraguibel.

Rojas explicó que Águila conoce personalmente a la comunicadora y a algunos integrantes de su familia. Además, señaló que anteriormente estuvo en el domicilio de Faloon.

Según la abogada, estos antecedentes fueron considerados al evaluar la seriedad de la situación.

“Faloon se ha sentido atacada en su intimidad sexual en su calidad de mujer”, afirmó.

Rojas también explicó que el delito denunciado contempla penas privativas de libertad. Sin embargo, aclaró que esto no significa necesariamente que Águila termine en prisión.

“Lo más probable es que no haya una sanción que sea efectiva, pero eso no significa que no exista una sanción”, indicó.

Entre las eventuales medidas, mencionó una posible orden de alejamiento contra el chico reality.

“Kaoto” ya había pedido disculpas

Tras la polémica, Carlos “Kaoto” Águila ofreció disculpas públicamente por sus declaraciones.

“Fue una falta de respeto y no tiene justificación. Mi problema era con Rai y no correspondía involucrarla a ella ni referirme de esa manera”, fue parte de lo que dijo.

Sin embargo, desde la defensa de Larraguibel sostienen que las disculpas no resultan suficientes frente a los antecedentes que motivaron la querella.

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