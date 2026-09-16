Disley Ramos rompe el silencio sobre la polémica entrevista de Luis Jiménez en Primer Plano: ojo a su análisis

La reciente entrevista de Luis Jiménez en Primer Plano sigue generando reacciones. Esta vez, Disley Ramos analizó la conversación que el exfutbolista tuvo con Fran García-Huidobro.

El exjugador abordó la polémica que involucró a Gala Caldirola y Coté López. Durante el espacio, incluso rompió en llanto al referirse a la española.

Sin embargo, la entrevista también recibió críticas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que Jiménez no entregara mayores declaraciones sobre lo ocurrido.

El tema fue comentado en el panel de Hay que decirlo, donde Disley Ramos fue consultada por la participación de su expareja.

La influencer ya había anticipado su percepción antes de que se emitiera la conversación. Según recordó, ese mismo día estuvo en el panel de Plan Perfecto, donde le preguntaron qué esperaba que dijera el exfutbolista.

“Yo dije: ‘Yo creo que no va a decir mucho, yo creo que va a llorar y yo creo que se va a justificar, dentro de lo que se puede, pero no va a a decir nada’. Yo dije eso fuera de pantalla. Y me parece que la gente que vio la entrevista completa (..) vio eso”, contó.

“Perdió una oportunidad”

Luego, Ramos profundizó en su opinión sobre la entrevista de Jiménez y cuestionó la postura que adoptó frente a la situación.

“Yo creo que él tenía la instancia para tener una opinión. Me parece que fue un hombre sin mucha opinión, dijo poco. En ningún caso yo esperaba que él atacara a ninguna de las dos, porque efectivamente una fue su mujer por muchos años y otra con la que tuvo una relación más corta”, aseguró.

La influencer también consideró que el exfutbolista desaprovechó una oportunidad para abordar de otra manera la polémica.

“Yo creo que tuvo poca opinión. Perdió una oportunidad para quedar menos mal de lo mal que había quedado. Creo que habló poco, se dio vueltas en lo mismo”, sostuvo.

En esa línea, explicó qué esperaba de Jiménez durante la conversación con Fran García-Huidobro.

“Al final la gente lo que quería ver, más que un hombre arrepentido, pero que también se pusiera los pantalones de cierta manera. Creo que al final se justificó, no dijo mucho, entonces como que no lo vi como un hombre que realmente asume su error”, afirmó.

También fue consultada por las lágrimas del exfutbolista y si consideraba que fueron genuinas.

“Yo creo, me imagino que sí, le debe haber pegado fuerte un poco la situación que vivió”, respondió.

Fue entonces cuando Marcela Vacarezza intervino y planteó una teoría sobre la actitud de Ramos.

“Es que hay algo que no quieres decir”, aseguró.

Disley, sin embargo, descartó que estuviera ocultando información sobre su expareja.

“Honestamente más que no querer decir algo, porque yo soy bien deslenguada cuando tengo que decir algo (…) él es una persona que no me interesa, entonces como es una persona que no me interesa, no tengo tanto que decir”, explicó.

Finalmente, dejó una reflexión sobre lo que vivió durante su relación con Jiménez.

“Lo que yo haya vivido o lo que haya pasado, es una verdad mía que no creo que ustedes se enteren, pero que yo tengo mis razones para no querer seguir dándole importancia a una persona que no la tiene”, lanzó Ramos.

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