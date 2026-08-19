¡Toly Fu prepara un Caupolicán lleno de sorpresas! Tendrá 10 invitados y estrenará canciones inéditas: revisa quiénes lo acompañarán

Toly Fu se encuentra a pocos días de concretar uno de los conciertos más importantes de su carrera. El artista se presentará este domingo 23 de agosto en el Teatro Caupolicán, escenario que recibirá un espectáculo familiar cargado de sorpresas y que tendrá una duración cercana a las dos horas.

En conversación con Radio Corazón, el cantante destacó lo que significa llegar a este recinto luego de su rápido crecimiento dentro de la música chilena.

«Significa demasiado, significa mucho para mí ya que igual hace poco que me metí a la industria musical acá en Chile y ahora estar haciendo un Caupolicán después de un año, un año y medio, es como igual una locura, yo todavía no me la creo, pero feliz, feliz, emocionado…», comenzó diciendo.

Pero eso no será todo. El show contará con 10 invitados especiales, entre ellos La Combo Tortuga, Marcianeke, King Savage, Pablito Pesadilla, Los Pincheiras del Sur y Forest. Además, Toly Fu confirmó que junto a King Savage estrenará una nueva canción sobre el escenario.

El artista también adelantó uno de los momentos que más esperan sus fanáticos: la presentación de canciones que todavía no ha lanzado oficialmente.

«Van a haber canciones que nunca he cantado en ninguna parte porque son canciones que aún no he sacado. Entonces, para mis fans fans que me piden ‘Oye canta esta canción’, la vamos a cantar. Vamos a cantar canciones que son inéditas completamente y se las vamos a enseñar a la gente…», mencionó.

Un particular código de vestimenta

Durante la entrevista, Toly Fu también reveló que el público tendrá un particular «dress code». La invitación es a llegar con prendas o accesorios de color verde, en línea con la temática ecológica que tendrá el espectáculo.

«El dress code, la vestimenta, es accesorios verdes o verdes o cosas verdes… así destacando la ecología, bien 100% ecológico, así que tienen que ir de cositas verdes, tréboles, ustedes saben…»

El cantante, además, repasó su reciente experiencia en Argentina, donde participó en el programa de streaming La Juntada. Allí llamó la atención por su propuesta musical y adelantó una colaboración con Flor Álvarez.

«Encima habían puros argentinos, yo me puse la camiseta de Chile y estaba ahí cantando con la de Chile, ahí representando igual…», recordó sobre aquella experiencia.

Finalmente, Toly Fu adelantó que ya tiene completa su agenda de septiembre y confirmó que el 17 de septiembre se presentará en Linares. Para su concierto en el Teatro Caupolicán, en tanto, quedan los últimos boletos disponibles que se pueden adquirir a través de Punto Ticket.

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