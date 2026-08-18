  • EN VIVO

¿Cuándo volverá la lluvia en Santiago? El pronóstico de Michelle Adam tras los días «primaverales»: fechas claves del nuevo sistema frontal

La experta en tiempo de Canal 13 destacó un periodo de estabilidad y temperaturas primaverales en la capital. Sin embargo, el regreso de la lluvia es inminente. Acá los detalles.

18 Ago, 2026. 12:25 hrs

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS