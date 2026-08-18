¿Cuándo volverá la lluvia en Santiago? El pronóstico de Michelle Adam tras los días «primaverales»: fechas claves del nuevo sistema frontal La experta en tiempo de Canal 13 destacó un periodo de estabilidad y temperaturas primaverales en la capital. Sin embargo, el regreso de la lluvia es inminente. Acá los detalles. 18 Ago, 2026. 12:25 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor destrozado le confesó al Rumpy que su pareja le fue infiel con su hermano: su hijo de 8 años le entregó un dato clave Auditor se fue a vivir a la casa de un colega y terminó agarrando con su esposa: así reaccionó El Rumpy Zúmbale Primo cumple 10 años: El inesperado anuncio que marca una nueva etapa para la banda ¿Continuará la lluvia en Santiago esta semana? Michelle Adam aclaró el panorama tras lluvioso fin de semana Laura Prieto contó qué la enamoró de Julio César Rodríguez y lanzó particular respuesta sobre su aroma: "Muy bueno pa'..." «Besos al cielo»: Sergio Freire confirmó la muerte de querida figura de «El Club de la Comedia» y compartió registros Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado