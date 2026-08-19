Pandora celebra 40 años de historia musical y llega a Gran Arena Monticello: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

La nostalgia y los grandes clásicos de la música romántica se tomarán Gran Arena Monticello. Pandora llegará al recinto el próximo sábado 7 de noviembre, a las 20:00 horas, para celebrar junto a sus seguidores cuatro décadas de historia musical.

Isabel, Mayte y Fernanda comenzaron este recorrido en 1985 con el lanzamiento de su primer álbum, Pandora. Ese mismo año dieron uno de sus primeros grandes pasos al presentarse en el reconocido programa mexicano Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco.

Desde entonces, el trío se convirtió en uno de los referentes de la música romántica latinoamericana, construyendo una trayectoria marcada por canciones que han trascendido generaciones.

Pandora celebra cuatro décadas de éxitos

Durante sus 40 años de carrera, Pandora ha compartido y colaborado con importantes figuras de la música, entre ellas Luis Miguel, Armando Manzanero, Yuri, Carlos Rivera, Natalia Jiménez, Reik, Mijares, Plácido Domingo y Frank Sinatra, entre muchos otros.

En 2025, el grupo conmemoró sus cuatro décadas de trayectoria con «40 Non Stop». Un medley que reúne canciones como «Solo Él y Yo», «Cómo Te Va Mi Amor». Además de «Como Una Mariposa», «Cuando No Estás Conmigo» y «No Puedo Dejar de Pensar en Ti».

El lanzamiento formó parte de un proyecto discográfico que busca homenajear la música y la historia del trío a través de una selección de covers de canciones icónicas.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Los fanáticos que quieran ser parte del regreso de Pandora a Gran Arena Monticello podrán adquirir sus tickets desde el jueves 20 de agosto, a las 12:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.

La celebración de esta trayectoria también estuvo marcada por un importante reconocimiento. Pandora cerró 2025 recibiendo el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, distinción entregada durante la semana de los Latin Grammy.

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