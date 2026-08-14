«Podrás correr, pero no podrás esconderte»: Latife Soto anticipa supuesto evento que remecería al mundo

Latife Soto volvió a generar comentarios con una nueva predicción compartida en su canal de YouTube. Esta vez, la guía espiritual habló sobre un eventual acontecimiento de alcance global, en medio de sus referencias al reciente terremoto registrado en Colombia y al eclipse solar del 12 de agosto.

Según planteó, se acercaría un periodo en el que saldría a la luz información que, hasta ahora, permanecería oculta. Por ello, llamó a sus seguidores a prepararse mentalmente para lo que podría ocurrir.

«Va a venir una época de divulgación. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que tienen que comenzar a preparar su mente porque los dormidos, que son los NPC, van a estar súper alterados, súper nerviosos y van a comenzar a preguntarles a ustedes, a los que ‘tienen luz’», señaló.

Una transmisión mundial durante diez días

Latife Soto aseguró que este eventual proceso tendría una duración específica y que involucraría a medios de comunicación de todo el planeta.

«Unos documentales van a ser transmitidos las 24 horas, los siete días de la semana durante diez días en 55 idiomas y 600 dialectos. Todos los canales del planeta van a ‘ser tomados’ por un grupo de la humanidad que se llama (algo así) como ‘La Alianza’ y van a entregar una información que no es bonita, es muy fea, de todo lo que ha sucedido hace miles de años», afirmó.

La tarotista también sostuvo que durante ese periodo se revelarían antecedentes relacionados con distintas instituciones y personas conocidas.

«Todo va a salir a la luz, yo no sé el día ni la hora, pero esos periodos van a venir. Es importante que se empiecen a preparar y que le empiecen a decir a su familia: ‘bueno, en cualquier minuto van a empezar a saberse muchas verdades y tenemos que estar preparados’», agregó.

Latife Soto anticipó revelaciones sobre extraterrestres

La guía espiritual fue más allá y aseguró que los últimos días de este supuesto proceso traerían información vinculada con la vida extraterrestre y nuevas tecnologías.

«En los tres últimos días de estos diez que se van a estar informando, también se revelará todo lo que tenga que ver con la vida extraterrestre, también se van a dar a conocer como patentes suprimidas, La nueva Tierra. Muchas nuevas tecnologías y la nueva forma de vivir en la Tierra», indicó.

Finalmente, Latife Soto cerró su reflexión con una advertencia sobre la supuesta revelación de estas informaciones.

«Podrás correr, pero no podrás esconderte de la verdad que va a salir a la luz», sentenció.

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