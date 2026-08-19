Video íntimo grabado en Chilevisión suma nuevos antecedentes: revelan quiénes serían los protagonistas

A casi dos semanas de que se conociera la existencia de un registro íntimo que habría sido grabado al interior de un canal de televisión chileno, surgieron nuevos antecedentes sobre sus supuestos protagonistas. Danilo 21 entregó detalles sobre el caso y aseguró que el trabajador involucrado tendría pareja, quien también estaría vinculada a la televisión.

El caso comenzó a circular luego de que El Filtrador informara sobre la existencia de un video de carácter íntimo que habría sido registrado en dependencias de Chilevisión. En ese momento, no se conocía la identidad de las personas que aparecerían en las imágenes.

Con el paso de los días, sin embargo, comenzaron a aparecer nuevos datos. Uno de los encargados de revelar parte de esa información fue el influencer Danilo 21, quien anteriormente fue rostro de Chilevisión.

A través de un video publicado en TikTok, el creador de contenidos apuntó a un trabajador del área técnica del canal como uno de los supuestos protagonistas.

“Resulta que un técnico en iluminación tuvo la brillante idea de grabarse con una creadora de contenido para páginas de adultos conocida como Alexita, creo, en un switch de Chilevisión Deportes”, señaló.

Según explicó Danilo 21, la mujer mencionada aparentemente tendría experiencia realizando este tipo de contenido en distintos lugares. De acuerdo con sus palabras, ella suele “hacer este tipo de contenidos como en lugares diferentes”.

El supuesto conflicto de pareja

El influencer también entregó información sobre la situación sentimental del trabajador involucrado. Según su versión, el hombre no estaría soltero y mantendría una relación con otra persona vinculada al mundo televisivo.

“El hombre no era soltero, tenía pareja, y según lo que dicen la pareja también era de la tele. De hecho, creo que es productora del matinal de Canal 13”, aseguró.

Danilo 21 incluso relató cómo la mujer habría descubierto lo ocurrido, aunque remarcó que se trata de información que recibió de terceros.

“A mí lo que me dijeron es que ella (la pareja del involucrado) se había enterado en una reunión de pauta, no sé si será verdad”, comentó.

El influencer afirmó además que la pareja habría terminado su relación tras conocer el supuesto registro.

“Qué rabia el tipo, no puedes ser tan chuche (…) Más encima ellos se habían ido a vivir juntos hace poco, estaban conformando una familia. Obviamente después de todo esto, la chica le mandó la ‘plr’, lo mandó a volar, borró todas las fotos que tenía con él. Lo echó también de la vivienda que compartían”, relató.

¿Qué pasó con el trabajador?

Finalmente, Danilo 21 se refirió a la situación que estaría viviendo actualmente el supuesto protagonista del video.

“Según lo que dicen por ahí en Chilevisión, es que el hombre se habría tomado licencia médica porque estaría muy afectado con todo esto. Según lo que dicen, estaría pasándolo muy mal por la viralización de este cuadro plástico”, afirmó.

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