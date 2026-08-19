Luis Jara protagoniza inesperado momento en «Fiebre de Canto»: Diana Bolocco reaccionó de inmediato

Luis Jara protagonizó un inesperado chascarro durante el capítulo de este martes de «Fiebre de Canto». El jurado se disponía a entregar su evaluación cuando un exceso de entusiasmo terminó provocando un pequeño accidente en pleno estudio.

El momento ocurrió luego de la presentación de Julio Milostich. El actor recibió elogios de parte del cantante, quien destacó sus condiciones para participar en el programa.

«Contigo se me hará fácil trabajar, porque tienes un ‘desde’ que es superior a la media. Aquí hay cómo trabajar desde ya», señaló Lucho Jara antes de analizar distintos aspectos de su presentación.

Este fue el chascarro que sufrió Luis Jara

Sin embargo, la situación cambió cuando llegó el momento de revelar la calificación. Luis Jara tomó su paleta y la levantó con fuerza, pero el movimiento terminó pasándole la cuenta: el objeto se quebró y una de sus partes salió disparada.

El accidente provocó risas entre los integrantes del estudio. Diana Bolocco, sorprendida por lo ocurrido, rápidamente quiso saber qué nota había marcado el cantante.

«¿Cuál nota era? Muéstrala para allá. ¡Un 8!», comentó la animadora entre risas.

Bolocco también aprovechó el momento para bromear con lo sucedido. «Tal vez se gastaron un poco las paletas. O tal vez hay mucho ímpetu», lanzó.

Lejos de tomárselo con seriedad, Luis Jara reconoció entre risas que su entusiasmo habría sido el responsable del incidente.

«Sobreactuación. Sobreactuaron hoy», comentó el cantante, sumándose al tono humorístico que tomó la situación.

Finalmente, Diana Bolocco cerró el momento con una nueva broma sobre el estado de las paletas utilizadas por el jurado.

«Igual yo cacho que no hay tanto presupuesto, pero las paletas las podríamos renovar», señaló la conductora.

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