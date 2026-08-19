Sigrid Alegría y Daniel Muñoz serán parte del gran Cuecódromo de Fiebre de Cumbia: sorprenden con más de 40 metros de barra de “Terremoto”

Aunque todavía faltan algunas semanas para las celebraciones oficiales de Fiestas Patrias, el ambiente dieciochero ya comienza a instalarse en Santiago. Este año, Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026 promete dar el puntapié inicial a la temporada con una gran jornada programada para el sábado 5 de septiembre en el Club Hípico de Santiago.

El evento, exclusivo para mayores de 18 años, tendrá una extensa programación musical encabezada por grandes nombres de la música nacional e internacional. La parrilla contempla a Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas, Santaferia, La T y La M, Néstor en Bloque, Joe Vasconcellos, La Combo Tortuga y Shamanes Crew, entre otros artistas.

También serán parte de la jornada Sinaka, Los Charros de Luchito y Rafael, Los del Fuego, Pablito Pesadilla y Fiebre 40, además de una banda que será escogida mediante un concurso oficial.

Cuecódromo y 40 metros de barra de Terremoto

Pero uno de los grandes atractivos estará fuera de los escenarios principales. La fonda contará con un gran Cuecódromo presentado por Bar Victoria, pensado especialmente para quienes quieran disfrutar de las tradiciones chilenas y bailar cueca durante la jornada.

El espacio reunirá a Sigrid Alegría y sus Claveles, Los Frescos, Los Tricolores, Daniel Muñoz y Los Marujos, Silvana y Lo del Quincho, Dúo Constanza y Molina, además de los Chinchineros Familia Aravena.

A esto se sumará una llamativa propuesta gastronómica y dieciochera. El evento tendrá más de 40 metros de barra de Bar Las Tejas, donde uno de los protagonistas será el tradicional “Terremoto”. También habrá una zona de foodtrucks con distintas alternativas para acompañar la celebración.

La jornada tendrá además una particular actividad: una Pelea Talla Baja entre Pollito y Dunguita, sumándose a una experiencia que busca combinar música, baile, gastronomía, tradiciones y entretención.

Las últimas entradas están disponibles a través del sistema passline.

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