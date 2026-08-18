Dunga fue puesto contra las cuerdas en Radio Corazón por rumor con Eskarcita: esta fue su respuesta

Dunga, vocalista de La Combo Tortuga, visitó este martes los estudios de Radio Corazón para conversar con Chavito y Sita Evelyn. Sin embargo, la distendida charla también tuvo espacio para el chisme, luego de que en los últimos días surgieran rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Eskarcita.

La situación se habría originado luego de que ambos fueran vistos compartiendo. Frente a la pregunta de Señorita Nelly, el cantante decidió tomarse el asunto con humor y explicó cuál es realmente su relación con la influencer.

Dunga aclara rumor que lo vinculaba con Eskarcita

“Hay una chiquilla que anda por ahí, la Eskarcita”, comenzó diciendo la señorita Nelly.

Luego, entregó más detalles sobre su vínculo: “Esa chiquiturri vive al frente de mi casa y es super amiga mía. Es mi amiga, es mi vecina. De repente nos vamos a comer unos completos”.

El vocalista también se refirió a las imágenes que dieron pie a las especulaciones y lanzó una particular respuesta: “Si no fuese así, me hubiesen visto haciendo otra cosa… me vieron comiendo un pan con palta en la esquina”, dijo entre risas.

Dunga tampoco tuvo problemas en calificar el rumor. “Igual el rumor julero”, comentó, dejando claro que no le dio mayor importancia.

Además, explicó que suele compartir con muchas personas y que eso puede generar este tipo de interpretaciones. “Y así salgo con muchos amigos y muchas amigas, soy muy sociable”, señaló.

Finalmente, cerró el tema con otra divertida frase: “He tenido varias encerronas en mi vida, una vez en la salida de la carretera, pero esta es la mayor encerrona de mi vida”, comentó entre risas.

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