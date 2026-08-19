«Le puedo mandar huevitos, que harto que le faltan»: Vasco Moulian vuelve a la carga contra figura de la TV

Durante los últimos días, Vasco Moulian y Luis Sandoval protagonizaron un nuevo enfrentamiento a raíz de unas declaraciones que el jurado de «Fiebre de Canto» realizó en «Primer Plano».

El conflicto surgió mientras Moulian conversaba sobre Sergio Rojas y los distintos episodios que ha protagonizado en el mundo del espectáculo. En medio de la conversación, el actor apuntó directamente contra Sandoval y cuestionó su rol como periodista.

Mientras hablaba con Fran García-Huidobro, Moulian lanzó: «Perdón que me salga un poquito. Oye, Luis Sandoval, dijiste que te habían llamado de ‘Primer Plano’. Llamé cuando lo dijo este pelotudo, ¿lo viste, cierto?».

Luego, profundizó en sus críticas y puso en duda la credibilidad del comunicador.

«Cobarde, cómplice… Es bien fregado porque lo que yo entiendo es que los periodistas, una de las cosas que tienen, es la credibilidad. ¿Es periodista o no?», manifestó.

Luis Sandoval respondió a las críticas

Los dichos no pasaron inadvertidos para Luis Sandoval. El periodista aprovechó su participación en «Que te lo digo» para responderle a Moulian y cuestionar la forma en que se refirió a él.

«Te quiero decir, Vasco Moulian, que en los años que llevo como periodista jamás he descalificado a un colega por lo que yo creo que actúa», afirmó.

Sandoval señaló que el actor tiene todo el derecho a cuestionar su desempeño profesional. Sin embargo, marcó una diferencia entre una crítica laboral y un ataque personal.

«Críticame por mi forma de hacer periodismo, que me encuentras fome, mal periodista, chico, feo, gordo, lo que tú quieras, pero de ahí a usar adjetivos calificativos hacia mi persona, no me parece y eso habla más mal de ti, que lo que dices de mí», expresó.

Además, el comunicador cuestionó que Moulian hablara de complicidad y credibilidad cuando anteriormente había tenido gestos con Sergio Rojas.

En ese sentido, recordó: «Sobre todo cuando criticas a un Sergio Rojas, que lo lapidaste y resulta que hace un par de días, Vasco Moulian le mandaba regalitos a este canal a Sergio Rojas. O sea, ¿el cómplice soy yo o es Vasco?».

La respuesta de Vasco Moulian

Ante la polémica, La Hora se contactó con Vasco Moulian para conocer su versión. El actor confirmó que efectivamente le había enviado un regalo a Sergio Rojas, aunque aclaró de qué se trataba.

«Es verdad que le llevé un regalito a Sergio Rojas, y fueron huevos», reconoció.

Moulian también insistió en que sus cuestionamientos hacia Sandoval no respondían a un conflicto personal. Según explicó, su crítica apunta a lo que considera un principio fundamental para el ejercicio del periodismo: la verdad.

«Esto no tiene nada que ver con un tema personal, tiene que ver con algo que es muy importante como lo es para los periodistas, y eso es hablar con la verdad», sostuvo.

Sin embargo, el actor cerró su respuesta con una nueva provocación dirigida al periodista.

«Si Lucho quiere también le puedo mandar huevitos, que harto que le faltan», lanzó Vasco Moulian.

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