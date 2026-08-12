¿»Viene bajando» un terremoto hacia Chile? Marcelo Lagos aclara si los terremotos de Venezuela y Colombia anticipan uno en nuestro país

Los recientes terremotos registrados en Venezuela y Colombia generaron preocupación entre quienes temen que la actividad sísmica pueda avanzar hacia Chile. La inquietud llegó hasta una conversación entre Pedro Carcuro y el geógrafo Marcelo Lagos, quien entregó una explicación sobre ambos fenómenos.

Durante una conversación en Radio Agricultura, Carcuro planteó directamente la preocupación que existe entre la población.

«(Dicen que) viene bajando un terremoto, porque hace poco tuvimos uno en Venezuela y ahora nos encontramos con que se repite el fenómeno en Colombia. Entonces la gente dice, ‘viene para acá’. Siempre vivimos con esta amenaza, con este miedo, Marcelo», comentó el comunicador.

Ante esto, Lagos descartó que los movimientos registrados recientemente formen parte de una cadena que pueda terminar provocando un terremoto en Chile.

Marcelo Lagos explicó por qué no existe una conexión

El geógrafo señaló que los terremotos de Venezuela y Colombia responden a mecanismos distintos y no están relacionados con la actividad sísmica de Chile.

«Se entiende, Pedro, porque las imágenes también han sido lamentablemente perturbadoras. Pero son procesos independientes», explicó.

En el caso de Venezuela, detalló que intervienen «dos placas diferentes», específicamente la placa del Caribe y la placa Sudamericana. Según Lagos, se trata de movimientos horizontales que tienen características muy diferentes a los procesos que afectan a Chile.

Luego se refirió al terremoto ocurrido en Colombia y entregó más detalles sobre su origen.

«Es un evento intraplaca de profundidad intermedia, la placa de Nazca en subducción bajo la placa Sudamericana, casi 110 kilómetros de profundidad (…) por lo tanto estamos muy lejos de que vaya a haber una conexión o transmisión de esfuerzos desde las rupturas que se han producido ahora en Colombia y Venezuela hacia Chile», afirmó.

La advertencia de Lagos sobre Chile

Aunque descartó una relación entre estos terremotos y un eventual movimiento en nuestro país, el especialista recalcó que Chile no está libre de este tipo de fenómenos.

«Independiente de ello, nunca hay que olvidar lo que bien dijiste, Pedro, que este es un peligro latente, y cuando algo es latente quiere decir que es inevitable», sostuvo.

Lagos agregó que «la amenaza sísmica en Chile, particularmente, que es uno de los países más sísmicos del mundo, siempre está a la vuelta de la esquina, y eso no podemos olvidarlo».

Carcuro también quiso saber si los chilenos deberían tomar precauciones ante un posible terremoto o si actualmente se atraviesa un período de calma.

Al respecto, el geógrafo explicó que el terremoto colombiano tiene características diferentes a las que normalmente consideran las normas de construcción chilenas.

«La verdad es que el evento que ocurrió en Colombia es un evento distinto al común denominador de los terremotos que ocurren y que generalmente son incluidos en la normativa chilena. La norma chilena está pensada principalmente para el terremoto con magnitud sobre 8, costero, de subducción, interplaca. Eventos sobre 8 de gran magnitud, con tsunamis incluso», indicó.

Finalmente, Lagos comparó el fenómeno colombiano con el terremoto de Chillán de 1939 y llamó a mantener la preparación.

«Sin embargo, el evento en Colombia es un evento especial, es un evento como el de Chillán de 1939; son eventos profundos. Chile es un país resiliente y tiene una gobernanza sísmica. Sin embargo, no hay que quedarse dormido en los laureles, porque evidentemente nunca se sabe exactamente cómo va a ser el evento que vendrá», concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google