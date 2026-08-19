¡Remezón en «¿Volverías con tu ex? 2»! Filtran a los supuestos ganadores y una polémica habría marcado el desenlace

Aunque «¿Volverías con tu ex? 2» todavía se emite por las pantallas de Mega, el reality ya terminó sus grabaciones. Por eso, durante los últimos días comenzaron a aparecer distintos antecedentes sobre lo que ocurrió dentro del encierro.

De hecho, algunos participantes ya han compartido registros juntos en redes sociales. Entre ellos están Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, quienes incluso han sido vistos compartiendo fuera del programa.

En medio de las filtraciones, Maxi Fuentes entregó un llamativo dato en el programa «No es lo mismo», de Tevex. El comunicador reveló quiénes serían los ganadores de esta segunda temporada.

Según su información, Austin Palao y la española Noelia Márquez habrían conseguido el primer lugar. Cabe recordar que el ingreso de la joven todavía no aparece en pantalla.

La pareja habría enfrentado en la final a Luis Mateucci y Flavia Laos. Finalmente, Palao y Márquez se habrían impuesto y se quedarían con el título de ganadores de «¿Volverías con tu ex? 2».

Una supuesta pelea habría cambiado la recta final

Las filtraciones también apuntan a un conflicto que habría ocurrido durante los últimos días del encierro.

El portal Noticias y Espectáculos aseguró que Faloon Larraguibel habría protagonizado una fuerte discusión con Luis Mateucci. En medio del enfrentamiento, la exintegrante de «Yingo» supuestamente le habría lanzado un hielo, según consignó La Cuarta.

El episodio habría terminado con la salida de Faloon del reality. Raimundo Cerda también habría abandonado el programa, debido a que ambos mantenían una relación dentro del encierro.

Tras su salida, Austin Palao habría regresado al espacio para ocupar el lugar que dejó Cerda. Esto resulta especialmente llamativo, ya que el cantante peruano habría sido eliminado anteriormente precisamente frente a él.

De esta forma, su inesperado reingreso habría sido clave para el desenlace del programa. Así, Austin Palao y Noelia Márquez terminarían como los supuestos ganadores de la competencia.

Eso sí, Mega todavía no confirma oficialmente el resultado, por lo que se trata de una información que aún debe ser corroborada cuando el reality llegue a sus capítulos finales.

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