Reconocido comediante reveló atrevida propuesta que recibió de una seguidora y sorprendió con su respuesta: «Si un día quieres pegarte una cacha…»

Esta semana, Martín Cárcamo estrenó un nuevo episodio de «La Alfombra», su espacio de entrevistas en YouTube. En esta oportunidad, el animador conversó con Vicho Viciani, comediante que cuenta con una amplia trayectoria en el stand-up.

Durante la charla, Cárcamo abordó distintos aspectos de la vida del humorista. Entre ellos, quiso conocer cómo maneja su vida sentimental y la exposición que implica hablar públicamente sobre sus relaciones.

«Tú nunca hablas de tus relaciones, no sé si estás pololeando o si estás soltero. ¿Cómo enfrentas eso?», le preguntó el conductor.

Viciani respondió con humor y aseguró que cada vez prefiere entregar menos detalles sobre ese ámbito de su vida.

«Cada vez hablo menos, porque cada vez que lo hago como que mufo. Hablo y después termino», bromeó.

Luego, explicó que también ha aprendido a poner ciertos límites frente a la curiosidad de quienes siguen su carrera.

«La gente igual se mete harto, cahuinean harto entonces tienes que ir aprendiendo a lidiar con eso, a ser un poquito más reservado», comentó.

La particular propuesta que recibió Vicho Viciani

En medio de la conversación, el comediante también reveló que recibe mensajes de mujeres a través de redes sociales. Algunos, según contó, son bastante directos.

«Sí, me escriben, hay mujeres, chicas osadas», relató.

A continuación, recordó una particular situación que protagonizó durante la pandemia. En aquella época, una mujer se contactó con él luego de notar un detalle en sus videos.

«Una vez en pandemia una loca me escribió y me dijo: ‘Hola, Vicho. Oye, me he dado cuenta por tus videos que vivimos cerca. Si un día quieres pegarte una cacha, avísame’», reveló.

La confesión generó una inmediata reacción de Martín Cárcamo, quien destacó la franqueza del mensaje.

«¡Directa!», lanzó el animador.

Sin embargo, Viciani contó que decidió rechazar la propuesta. «Y yo así como ‘ah no, muchas gracias’ y me dijo: ‘Ah, dale, no perdía nada con preguntar’», recordó.

Finalmente, el comediante reflexionó sobre este tipo de interacciones y apuntó al vínculo que las redes sociales pueden generar entre las figuras públicas y sus seguidores.

«Se genera esa relación parasocial, que ellos te van conociendo», sostuvo.

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