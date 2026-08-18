Laura Prieto contó qué la enamoró de Julio César Rodríguez y lanzó particular respuesta sobre su aroma: «Muy bueno pa’…»

La primera participación de Laura Prieto como panelista de «Hay que decirlo» dejó una particular revelación sobre su antigua relación con Julio César Rodríguez.

La uruguaya llegó este lunes al programa de Canal 13 y, antes de sumarse al espacio, también participó en «Jetset», el nuevo vodcast de la señal. Fue en este último formato donde recordó detalles de su romance con el actual rostro de Mega.

Durante la conversación, Prieto contó qué fue lo que más le llamó la atención de Rodríguez cuando comenzaron su relación. Ambos mantuvieron un vínculo durante cerca de seis años.

«¿Cuál es el secreto de Julio César para haberte conquistado, amiga?», le preguntaron.

La panelista no dudó en destacar varias cualidades del periodista. Según explicó, su personalidad y su gusto por disfrutar distintos panoramas fueron claves para conquistarla.

«JC es muy bueno pa’ conversar. Es galán. Es compañero. Yo soy… a mí me gusta salir, chiquillos, yo soy buena para el carrete. Cena, carrete, bailable, once, todos los panoramas. Era prendido», relató.

Sin embargo, la conversación tomó un tono más íntimo cuando le hicieron una particular pregunta sobre el periodista.

«¿A qué huele?», le consultaron directamente.

La respuesta de Laura Prieto fue breve, pero llamó inmediatamente la atención: «A perfume caro».

La historia de amor entre Laura Prieto y Julio César Rodríguez

La relación entre ambos comenzó en 2011 y llegó a su fin en 2017. Durante esos años, construyeron una vida familiar junto a la hija de la uruguaya.

En una entrevista anterior, Prieto recordó la importancia que tuvo ese vínculo en su vida.

«Fue la relación más larga, donde si bien no hubo matrimonio, él vivía con mi hija, como padre. Éramos una familia», señaló.

El término tampoco fue sencillo para la actual integrante de «Hay que decirlo». La exposición pública hizo aún más complejo el proceso que enfrentó tras el quiebre.

«Cuando nosotros terminamos, yo estaba tan, tan afectada por el término… fui yo la que tomó la decisión y todo, pero yo me sentía tan mal porque estaba haciendo el duelo de una relación importante y, más encima, con esta sobreexposición, que no podía hacerlo público», confesó.

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