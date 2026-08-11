Priscilla Vargas sube inédita foto junto a José Luis Repenning y redes no perdonan: “Ni con mi ex nos escondíamos tanto”

La amistad entre Priscilla Vargas y José Luis Repenning volvió a quedar en el centro de la atención. Esta vez, todo ocurrió por el cumpleaños número 49 del conductor de «Tu Día».

El periodista celebró una nueva vuelta al sol este lunes y recibió un saludo especial de su compañera. Vargas utilizó sus redes sociales para compartir dos fotografías junto a Repenning y acompañarlas con un cariñoso mensaje.

La conductora recordó la energía que caracteriza a su amigo y destacó que, pese al paso de los años, ella siempre lo verá de la misma manera.

«Aunque cumplas todos los años siempre te veré con la misma juventud, energía y alegría que te caracteriza», escribió Priscilla Vargas.

Pero eso no fue todo. La animadora también aprovechó la ocasión para proyectar futuras aventuras junto al rostro de Canal 13.

«Ojalá sean muchos años más de aventuras, proyectos, desafíos y carretes juntos! Feliz Cumpleaños, te quiero un montón», agregó.

Repenning no dejó pasar el gesto y respondió directamente a la publicación. El periodista agradeció las palabras de su compañera y también dejó en evidencia el cariño que existe entre ambos.

«Awwww que lindo!! Gracias, yo también te quiero!», contestó, acompañado de varios emojis de corazones.

En redes sociales apuestan por un romance

El intercambio rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambos conductores. Y es que la cercanía entre Vargas y Reppening hace años alimenta las especulaciones de quienes creen que podrían convertirse en pareja.

La dupla de «Tu Día» incluso tiene una particular historia detrás. Hace algunos años realizaron un conocido «pacto de amor»: si al llegar a los 50 años ambos continuaban solteros, se emparejarían.

Por lo mismo, los cibernautas no perdonaron y dejaron varios comentarios en la publicación.

«Digan que se aman por la cresta…», «El que come callao, come doble», «Qué lindos se ven», «Nos hacemos los sorprendidos… Les queda poco para la promesa!!!», «Qué lindos aún no entiendo por qué no declaran su amor», fueron algunas de las reacciones.

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