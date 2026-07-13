Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: «Lo hablamos y…»

A casi una década del fin de su romance con Julio César Rodríguez, Laura Prieto volvió a hablar sobre uno de los episodios más complejos de su vida personal. La modelo uruguaya recordó cómo enfrentó el quiebre con el periodista y confesó un detalle que, según aseguró, nunca antes había contado públicamente.

En conversación con La Hora de Conversar, Prieto rememoró la relación de seis años que mantuvo con el animador y destacó la importancia que tuvo en su vida.

«Fue la relación más larga, donde si bien no hubo matrimonio, él vivía con mi hija. Éramos una familia. Fue una de las pareja más importantes, de todas maneras», expresó.

Sin embargo, reconoció que el término fue especialmente difícil debido a la alta exposición mediática que ambos enfrentaban en ese momento.

«Muy difícil esa terminada por la exposición que teníamos. De hecho, voy a contar un secreto que creo que nunca he contado, pero fue ya hace tanto tiempo», adelantó.

Laura Prieto recordó el difícil fin de su relación con Julio César Rodríguez

En ese contexto, reveló que, pese a haber tomado ella la decisión de terminar la relación, quedó profundamente afectada por el proceso.

«Cuando nosotros terminamos, yo estaba tan afectada por el término, fui yo la que tomó la decisión y todo, pero yo me sentía tan mal porque estaba haciendo el duelo de una relación importante», comentó.

Según explicó, ese estado emocional los llevó a postergar el anuncio de la ruptura.

«No me sentía bien emocionalmente para hacerlo público. En ese minuto lo hablamos y dijimos: ‘Pucha, tratemos de ponerle paños fríos por ahora hasta que esté todo más ordenado'», recordó.

Esa decisión provocó que muchas personas siguieran creyendo que continuaban juntos, pese a que ya habían puesto fin a la relación.

«Pero, estuvimos mucho tiempo separados y la gente pensaba que estábamos juntos», confesó la uruguaya.

Durante la conversación también le preguntaron qué la llevó a terminar el romance con Rodríguez. La modelo respondió que la relación ya venía mostrando señales de desgaste.

«Uff, por cosas, desgaste, sobreexposición también. Yo después de Julio creo que nunca más volví a tener una pareja mediática», afirmó.

Finalmente, explicó que las diferencias entre ambos terminaron por hacer insostenible la relación.

«Claramente había problemas de pareja y la pareja estaba desgastada, maneras de pensar distintas», concluyó.

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