«Besos al cielo»: Sergio Freire confirmó la muerte de querida figura de «El Club de la Comedia» y compartió registros

Sergio Freire utilizó sus redes sociales para compartir una triste noticia con sus seguidores. El comediante confirmó el fallecimiento de Hilda Cabezas, mujer que tuvo distintas participaciones en «El Club de la Comedia».

El humorista dedicó una publicación de Instagram a quien fuera parte del recordado espacio televisivo. En ella, además de comunicar su partida, recordó algunos de los momentos que compartieron durante las grabaciones.

«Este post se lo dedico con mucho cariño a una persona que fue parte del Club de la Comedia: ella es la señora Hilda Cabezas», comenzó señalando.

Freire contó que recibió la noticia durante su estadía en Copiapó. Según explicó, el sábado pasado se reunió con el hijo y la nieta de Hilda, quienes llegaron para comunicarle personalmente su fallecimiento.

«Fui visitado por su hijo y su nieta para darme la lamentable noticia de su fallecimiento», relató el exparticipante de «El Club de la Comedia».

El último deseo de Hilda Cabezas

En la misma publicación, Sergio Freire reveló una petición que Hilda habría realizado antes de morir. El comediante explicó que ella quería que sus cercanos supieran que ya no estaba con ellos.

«Su último deseo fue que nos avisaran que ella ya no estaba con nosotros», detalló.

Freire también recordó con cariño la relación que mantuvo con Hilda y contó que intentó comunicarse con ella durante los últimos días, aunque no obtuvo respuesta.

«De los tres números telefónicos que tenía de ella, nunca tuve respuesta. Gracias por todo, querida Hilda, siempre dispuesta, jugada, cariñosa. Sin duda, todos los que grabamos contigo guardamos un hermoso recuerdo», escribió.

Junto con sus palabras, el comediante publicó distintos registros audiovisuales de las participaciones de Hilda en «El Club de la Comedia».

Finalmente, Freire quiso despedirla destacando el cariño que dejó entre quienes compartieron con ella en el programa.

«Les dejo algunas de sus tremendas actuaciones junto a nosotros. Besos al cielo, siempre serás la abuelita del ‘Club de la comedia’», expresó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google