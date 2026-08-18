“A mí ni me tocaron…”: Famoso cantante sufre violenta encerrona en Estación Central y desmiente un dato clave

Una violenta situación afectó durante la madrugada de este martes al cantante urbano Camilo Paredes, conocido como Standly, en la comuna de Estación Central.

El artista recorría calle Toro Mazote junto a un amigo cuando un grupo de delincuentes los interceptó. Ambos viajaban en un automóvil Audi de alta gama, cuyo valor supera los $20 millones.

De acuerdo con los primeros antecedentes, cerca de siete sujetos que se desplazaban a pie habrían abordado a los ocupantes del vehículo. Algunos de ellos portarían armas de fuego, aunque no se habrían efectuado disparos durante el robo.

Tras intimidarlos, los delincuentes huyeron a bordo del automóvil. Posteriormente, Standly y su acompañante llegaron hasta la 20ª Comisaría de Estación Central para denunciar lo ocurrido.

Carabineros quedó a cargo de las diligencias destinadas a identificar a los responsables y encontrar el vehículo sustraído, según consignó ADN.cl

Standly entregó su propia versión

El caso adquirió otro matiz luego de que el propio cantante se refiriera al episodio en sus redes sociales.

Standly cuestionó algunos de los antecedentes que comenzaron a circular sobre el asalto y, en particular, negó haber sido golpeado durante el hecho.

“Le robaron el auto a mi compa en masa”, escribió inicialmente a través de sus redes sociales.

Luego, fue más enfático al referirse a su situación durante el robo: “A mí ni me tocaron hijos de…”.

El artista también utilizó la publicación para lanzar fuertes amenazas contra quienes participaron en el delito y manifestó su intención de recuperar el vehículo.

En ese contexto, pidió que el automóvil aparezca: “tienen que puro hacer aparecer la nave”, señaló.

De esta manera, el relato entregado por Standly marca una diferencia con las primeras versiones conocidas del caso. Mientras los antecedentes iniciales apuntaban a que ambos ocupantes habrían sido golpeados, el cantante aseguró públicamente que él no fue agredido durante la encerrona.

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