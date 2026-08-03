La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

La Combo Tortuga está preparando uno de los conciertos más importantes de su carrera. La banda celebrará sus 15 años con un esperado show en el Movistar Arena. Antes de esa cita, Dunga pasó por La Mañana de la Corazón y recordó una de las historias más curiosas que vivieron en sus inicios.

Durante la conversación, el cantante repasó distintos momentos de la agrupación. Entre ellos, recordó una gira por Chiloé que nunca olvidará.

«Fuimos a un lugar gigante y habían tres personas», contó entre risas. Según explicó, ocurrió hace unos 12 años, cuando la banda realizaba su primera gira extensa por el sur del país.

Lo más llamativo fue que esas tres personas ni siquiera habían ido especialmente a verlos. «Eran los técnicos. Los tuvimos que poner ahí a bailar», recordó.

Dunga explicó que el evento funcionaba como un bailable. Por eso, los asistentes se levantaban para bailar algunas canciones y luego volvían a sentarse.

«Nosotros hacemos muchos mix. Se paraban de nuevo y después se sentaban», relató, recordando la particular escena que vivieron sobre el escenario.

Pese a lo insólito del momento, el vocalista aseguró que esas experiencias forman parte del camino recorrido por La Combo Tortuga.

«Así son los inicios. Es bonito recordar esas anécdotas», comentó. Luego destacó el presente de la agrupación y el cariño que reciben en cada presentación.

La Combo Tortuga celebrará 15 años en el Movistar Arena

Hoy la realidad es completamente distinta. La banda llena escenarios a lo largo del país y se prepara para celebrar sus 15 años con un concierto especial.

La cita será el próximo viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena, en Santiago. El espectáculo incluirá éxitos como «Soy feo pero rico», «Te vuelvo a ver», «Me sobrabas tú» y «La Tortuga Vacilona».

Además, contará con pantallas, iluminación especial, invitados y varias sorpresas para convertir la celebración en una de las grandes fiestas de la música chilena de este 2026.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sistema Puntoticket.