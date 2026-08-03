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La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

Dunga recordó en Radio Corazón una historia de los primeros años de la banda. Aunque el público casi no llegó, el show se hizo igual y hoy lo recuerdan entre risas.

03 Ago, 2026. 12:16 hrs
La Combo Tortuga En Radio Corazón
Radio Corazón

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